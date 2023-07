Interrogazione: Eventuali appalti o subappalti alla ditta Granchi srl presso il comune di Pisa

Tenuto conto che la ditta Granchi srl è stata oggetto di una segnalazione della Prefettura di Pisa che, come si legge nell’atto del Comune del 18 luglio 2023 n. 1003, ha disposto “il diniego all’iscrizione della società Granchi srl nell’elenco dei fornitori prestatori ed esecutori di lavori (c.d White Lis) con provvedimento del 7 luglio 2023”

Si chiede al sindaco e alla giunta

Se negli appalti indetti dalla suddetta amministrazione e/o in possibili convenzioni con soggetti privati abbia operato almeno negli ultimi 5 anni la suddetta ditta come appaltatore, subappaltatore o anche come fornitore o subcontraente;

e nel caso di avere tutto l’elenco degli eventuali affidamenti;

e nel caso come si sta muovendo l’amministrazione comunale a seguito della segnalazione della Prefettura su ciascuno di questi lavori

Francesco Auletta – consigliere comunale Diritti in comune: Una città in comune – Unione Popolare

