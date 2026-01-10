Interrogazione: Eventuali crediti da parte del Comune di Pisa relativi all’IMU per gli immobili siti in via Marsala

Considerato che in via Marsala n.34, a Riglione, sono ubicati immobili destinati a civile abitazione che non sono mai stati abitati se non in un episodio di occupazione, terminato con uno sgombero, nel 2010.

Si chiede al sindaco e alla giunta di sapere se

Per gli immobili in oggetto è stata presentata la dichiarazione di inagibilità e, pertanto, se il proprietario dei detti immobili gode della riduzione del 50% dell’IMU;

Se il proprietario degli immobili in oggetto ha versato, fino ad oggi, le quote spettanti di IMU e, se no, qual è il credito vantato dal Comune di Pisa nei suoi confronti con le indicazioni specifiche per ogni annualità eventualmente non versata;

nel caso il Comune vanti crediti nei confronti del proprietario degli immobili in oggetto, si chiede di sapere quali iniziative la Giunta intende intraprendere per ottenere quanto dovuto dal proprietario degli immobili.

Francesco Auletta – Diritti in comune: Una città in comune – Rifondazione Comunista

