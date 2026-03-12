Home / Novità dal Palazzo / Interrogazione: Eventuali debiti di Toscana Aeroporti nei confronti del Comune di Pisa

Tenuto conto della interrogazione presentata dal gruppo consiliare Diritti in comune nel maggio del 2024 in merito ai grandi debitori del Comun di Pisa per importi superiori a 100 mila euro.

Tenuto conto che secondo la risposta fornita da SEPI tra questi figura Toscana Aeroporti per un importo pari al 14 maggio 2024 a 651.858,00.

Tenuto conto che il Comune di Pisa è socio di Toscana Aeroporti

Si chiede al sindaco e alla giunta

Se Toscana Aeroporti ha versato quanto dovuto al Comune di Pisa;

Se non lo ha fatto a che punto è il contenzioso;

Se ad oggi la società è in regola con il pagamento di tutte le imposte verso il Comune di Pisa;

Se in caso contrario a quanto ammonta il debito di Toscana Aeroporti nei confronti del Comune di Pisa con la specifica degli importi per le singole eventuali imposte.

Francesco Auletta – Diritti in comune: Una città in comune – Rifondazione Comunista

