Interrogazione: Eventuali rapporti del Comune di Pisa o di sue società partecipate con aziende o stabilimenti produttivi dello Stato di Israele

Premesso che la situazione nel territorio palestinese occupato appare ogni giorno più drammatica.

Visto il parere della Corte internazionale di giustizia (CIG) delle Nazioni Unite del 19 luglio 2024, che ha riconosciuto che la pratiche portate avanti da Israele nei territori occupati costituiscono una violazione delle norme internazionali sull’occupazione e integrano una violazione grave del diritto all’autodeterminazione del popolo palestinese, del divieto di acquisizione territoriale attraverso la minaccia e l’uso della forza e dell’art. 3 della Convenzione sull’eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale.

Considerato che, secondo tale parere, è quindi illegale la presenza stessa, civile e militare, di Israele nel Territorio palestinese occupato ed è quindi obbligatorio per Israele porre fine, il più rapidamente possibile, alla sua presenza illegale nel Territorio palestinese, smantellando le colonie, ritirando le proprie truppe, e smettendo di esercitare qualunque forma di controllo effettivo sul Territorio palestinese.

Considerato in particolare che la Corte, in base agli articoli 41 e 42 del Progetto di articoli sulla responsabilità degli Stati elaborato dalla Commissione del diritto internazionale nel 2001, afferma che essi hanno l’obbligo di non riconoscere come lecita la situazione derivante dalla presenza di Israele nel Territorio palestinese, sono tenuti a non prestare aiuto o assistenza al mantenimento di tale situazione e devono cooperare per porre fine a tale situazione.

Vista la risoluzione ES-10/24 del 18 settembre 2024 dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite che afferma la rilevanza di tali obblighi.

Visto che l’accertamento dell’esistenza di un rischio imminente di genocidio effettuato dalla CIG nell’ordinanza cautelare resa il 26 gennaio 2024 sollecita la responsabilità degli altri Stati parte della Convenzione per la prevenzione e la repressione del genocidio (fra cui l’Italia), sui quali grava l’obbligo di fare tutto quanto è in proprio potere per prevenire la commissione di un genocidio o per porre fine a un genocidio in corso.

Considerato che, in attuazione di questi obblighi, lo Stato italiano è tenuto a:

interrompere qualunque fornitura di armi, componenti d’arma, tecnologie e servizi militari allo Stato di Israele;

rivedere le proprie relazioni economiche, politiche, accademiche, sociali e culturali con lo Stato di Israele, interrompendo immediatamente qualunque relazione che possa rafforzare o giustificare la commissione di gravi violazioni del diritto internazionale da parte di Israele o ostacolare l’esercizio del diritto di autodeterminazione del popolo palestinese e astenendosi dall’intrattenere con Israele qualunque relazione economica o commerciale che riguardi il Territorio palestinese occupato o parte di esso che possa in qualunque modo supportare la presenza illegale di Israele in quel Territorio;

valutare l’adozione di misure restrittive contro la leadership militare e politica israeliana (es. congelamento dei beni, travel ban).

Visti

– il riformato art. 114 Cost., che riconosce ormai a tutti gli enti sub-statali – Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni – la natura di enti costitutivi della Repubblica in una condizione di parità con lo Stato medesimo;

– l’art. 117, comma 9 Cost., che riconosce un vero e proprio potere estero in capo alle Regioni, titolari, anche secondo la stessa Corte costituzionale, di una propria legittimazione se non di una vera e propria soggettività di diritto internazionale al pari dello Stato;

– l’art. 2 del d.lgs. n. 112/1998 che afferma che il rispetto e l’attuazione delle norme internazionali sono doveri cui sono tenuti anche gli stessi enti locali.

Ritenuta quindi necessaria per adempiere a tali obblighi una ricognizione sui legami economici tra lo Stato di Israele e il Comune di Pisa.

Si chiede al Sindaco e alla giunta

se al momento attuale l’Amministrazione comunale e le aziende sue partecipate stanno usufruendo di servizi erogati da aziende che hanno sede legale o stabilimenti produttivi nello stato di Israele;

se durante questa consiliatura l’Amministrazione comunale e le aziende sue partecipate hanno acquistato beni o servizi da aziende che hanno sede legale o stabilimenti produttivi nello stato di Israele;

se al momento attuale l’Amministrazione comunale e le aziende sue partecipate stanno usufruendo di servizi erogati da aziende che hanno stabilimenti produttivi nei territori occupati da Israele in Cisgiordania;

se durante questa consiliatura l’Amministrazione comunale e le aziende sue partecipate hanno acquistato beni o servizi da aziende che hanno stabilimenti produttivi nei territori occupati da Israele in Cisgiordania;

se al momento attuale l’Amministrazione comunale e le aziende sue partecipate stanno usufruendo di beni o servizi acquistati da aziende che notoriamente sostengono economicamente o in altra forma l’Israel Defence Forces.

Francesco Auletta – Diritti in comune: Una città in comune – Rifondazione Comunista

