Qui di seguito l’ interrogazione al Sindaco e alla Giunta del Comune di Pisa presentata dai consiglieri del gruppo consiliare Diritti in comune (Una città in comune – Rifondazione Comunista – Possibile)

Interrogazione: Fondi per finanziamento bonus tari

Tenuto conto che l’assessora Gambaccini in una nota pubblicata sul sito del comune di Pisa il 13 settembre dichiara in merito al Bonus Tari: “Con lo stanziamento di questa importante agevolazione economica, in tutto 100 mila euro recuperati dai fondi che in precedenza erano destinati a progetti di accoglienza dei migranti, “.

Si chiede al sindaco e alla giunta

di sapere nel dettaglio da quali progetti di accoglienza per migranti, capitolo di spesa per capitolo di spesa, sono stati recuperati i 100 mila euro per lo stanziamento del Bonus Tari

se si tratta di fondi che il comune stanziava alla Sds o di quale altro tipo di fondi.

quanti erano i soggetti coinvolti nei progetti da cui sono state tolte queste risorse

quanti erano i soggetti coinvolti nei progetti da cui sono state tolte queste risorse se per il prossimo anno il bonus tari potrà essere finanziato sempre da questui fondi o serviranno risorse specifiche.



Francesco Auletta – Diritti in comune: Una città in comune – Rifondazione Comunista – Pisa Possibile