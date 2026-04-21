Interrogazione: Illuminazione notturna eccessiva delle Torri a Pisanova

Tenuto conto della segnalazione di alcuni cittadini inerente l’illuminazione anche notturna delle Torri del nuovo complesso a Pisanova.

Tenuto conto che il risparmio energetico è un obiettivo imprescindibile vista l’emergenza climatica crescente oltre che essere una buona prassi.

Tenuto conto delle normative vigenti e dei regolamenti comunali in essere riguardo l’illuminazione pubblica e il rispetto delle norme di sicurezza

Si chiede al Sindaco e alla Giunta

se l’illuminazione notturna di tale intensità sia corrispondente alle normative vigenti;

se non lo fosse se e quali azioni l’amministrazione comunale ha intrapreso e nel caso con quali esito.

Diritti in Comune (Una città in comune – Rifondazione Comunista)

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