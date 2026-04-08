Interrogazione: Interventi di manutenzione straordinaria per il consolidamento delle sponde e recupero funzionale idrovia Pisa-Livorno Canale dei Navicelli

Tenuto conto che:
gli interventi di manutenzione per il consolidamento del Canale dei Navicelli risultano finanziati ai sensi dell’art. 5, comma 4-quater, del decreto-legge 29 giugno 2024 n. 89, aggiunto in sede di conversione dalla legge 8 agosto 2024 n. 120, con un contributo statale straordinario di 10 milioni di euro annui, per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026;
la procedura di gara, indetta con determinazione della DD12 n. 1359 del 31.07.2025, avente ad oggetto “PROCEDURA APERTA INVERTITA DI RILEVANZA EUROPEA IN ACCORDO QUADRO PER ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IL CONSOLIDAMENTO DELLE SPONDE E RECUPERO FUNZIONALE IDROVIA PISA LIVORNO CANALE DEI NAVICELLI. CUP J57F24000060001 PPI 2025/P417 FINANZIAMENTI MIT ANNO 2025 DL 89 24. DECISIONE A CONTRARRE PER CONTO DELLA SA QUALIFICATA PORT AUTHORITY DI PISA”, risulta pubblicata dal Comune di Pisa in data 4 agosto 2025 con scadenza 7 ottobre 2025;
la suddetta procedura alla data odierna non risulta ancora aggiudicata;
Si chiede al Sindaco e alla Giunta
se la procedura di gara per l’affidamento di INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IL CONSOLIDAMENTO DELLE SPONDE E RECUPERO FUNZIONALE IDROVIA PISA LIVORNO CANALE DEI NAVICELLI. CUP J57F24000060001 PPI 2025/P417 FINANZIAMENT MIT ANNO 2025 DL 89 24 PER CONTO DELLA SA QUALIFICATA PORT AUTHORITY DI PISA” sia stata aggiudicata;
nel caso la procedura non si sia stata aggiudicata, le motivazioni della mancata aggiudicazione;
nel caso sia stata aggiudicata, di avere copia dell’atto di aggiudicazione (non reperibile nella sezione di Amministrazione Trasparente di Port Authority) e del contratto stipulato da Port Authority con l’appaltatore;
di avere informazioni circa la tempistica dell’avvio dei lavori.
Giulia Contini – Diritti in comune: Una città in comune – Rifondazione Comunista