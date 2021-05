Di seguito l’interrogazione presentata al sindaco e alla giunta del comune di Pisa dal consigliere Francesco Auletta (Diritti in comune: Una città in comune – Rifondazione Comunista – Pisa Possibile)

Interrogazione: Isola ecologica in via Redi

Vista la risposta all’interrogazione presentata in data 6/4/2021 dal consigliere di Diritti in Comune Francesco Auletta in cui si dichiara che è stata concesso il diritto permanente di occupazione del suolo pubblico in via Redi, da utilizzarsi per la realizzazione dell’isola ecologica a servizio del complesso “Frati bigi”in quanto il nuovo edificio risulta privo di spazio per sistemare i cassonetti;

Desunto dalla succitata risposta che il complesso “Frati bigi” è stato progettato e realizzato senza prevedere un adeguato spazio per sistemare i cassonetti per la raccolta differenziata;

Si chiede al Sindaco e alla Giunta:

a quanto ammonta il canone annuo per l’occupazione di suolo pubblico che Sepi richiede per l’isola ecologica del complesso dei Frati bigi;

se da parte del Comune erano state fatte verifiche riguardo alla presenza, nel progetto del complesso Frati bigi, di un’area destinata ai cassonetti per la raccolta differenziata e quale è stato l’esito di tali verifiche;

se la collocazione attuale dell’isola ecologica è frutto di una valutazione della disponibilità di spazi attorno alla nuova costruzione, ed eventualmente da chi questa valutazione è stata fatta;

se esistono altri casi di isole ecologiche a servizio di edifici privati di recentissima costruzione realizzate in aree pubbliche;

se alla luce delle proteste di tanti abitanti del quartiere si pensa di individuare una altra collocazione per questa isola ecologica.

Francesco Auletta – Diritti in comune: Una città in comune – Rifondazione Comunista – Pisa Possibile