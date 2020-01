Di seguito l’interrogazione al sindaco e alla giunta del comune di Pisa presentata dal consigliere Francesco Auletta (Diritti in comune: Una città in comune – Rifondazione Comunista – Possibile)

Interrogazione: Istanze di definizione agevolata delle posizioni debitorie

Tenuto conto della delibera del consiglio comunale con cui, in base alla legge 58/2019 che ha convertito il cosiddetto “Decreto crescita”, è stato approvato il regolamento per consentire ai cittadini di definire in modo agevolato le loro posizioni debitorie con il Comune di Pisa.

Preso atto che si tratta di posizioni oggetto di ingiunzione fiscale effettuata entro il 2017 e non ancora onorate, riguardanti tributi non versati (Tari, Ici, sanzioni del codice della strada, Cosap e altri tributi) per un valore complessivo di 2.133.000 euro.

Tenuto conto che sono coinvolte quasi 2.000 posizioni.

Ricordato che sono oggetto della definizione agevolata soltanto le ingiunzioni fiscali notificate nel periodo dal 2000 al 2017 riferite ad atti di accertamento, avvisi di liquidazione, atti di contestazione quali Ici, Imu, Tarsu, Tares, Tari, Tasi, Icp, Cimp, Iscop, Affissioni, Cosap, Tosap limitatamente alle sanzioni irrogate; e che vi rientrano anche le ingiunzioni fiscali relative a sanzioni amministrative per violazione al Codice della Strada, con riferimento esclusivo alle maggiorazioni applicate alla sanzione, diverse dagli interessi legali.

Tenuto conto che l’istanza di definizione agevolata doveva essere presentata, a pena di decadenza, entro il 30 settembre 2019, tramite Pec, raccomandata o a mano presso gli sportelli della Sepi; e che l’esito della domanda sarebbe stato comunicato al debitore entro il 31 dicembre 2019.

Si chiede al sindaco e alla giunta

di sapere quante istanze sono state presentate e per quale importo complessivo

di sapere quante istanze sono state presentate per ogni tipo di tributo Ici, Imu, Tarsu, Tares, Tari, Tasi, Icp, Cimp, Iscop, Affissioni, Cosap, Tosap, maggiorazioni sanzioni amministrative per violazione al Codice della Strada e con quale importo complessivo per ogni tipo di tributo.

Francesco Auletta – Diritti in comune: Una città in comune – Rifondazione Comunista – Pisa Possibile