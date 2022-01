Di seguito l’interrogazione presentata al sindaco e alla giunta del comune di Pisa dal consigliere Francesco Auletta (Diritti in comune: Una città in comune – Rifondazione Comunista – Pisa Possibile)

Interrogazione: Istituzione bonus lavoro e risorse destinate in questi anni

Tenuto conto che in questi anni l’amministrazione comunale ha inserito all’interno del Documento Unico di Programmazione alla Missione 15 – Politiche per il lavoro e la formazione professionale – Programma 03 Sostegno all’occupazione avente come obiettivo l’istituzione di bonus lavoro per imprese che assumano giovani sotto i 30 anni e/o lavoratori in mobilità.

Tenuto conto che questa è l’unica azione inserita all’interno di questa Missione che ha una grande importanza a seguito della grave crisi economica e sociale che il paese la città sta vivendo tanto più a seguito della crisi pandemica.

Si chiede al sindaco e alla giunta:

Se il bonus lavoro è stato istituito;

Quante risorse sono state stanziate dall’amministrazione rispettivamente negli anni 2018, 2019, 2020 e 2021;

Quante imprese hanno goduto di questo bonus rispettivamente negli anni 2018, 2019, 2020 e 2021;

Quante imprese invece sono state eventualmente escluse, rispettivamente negli anni 2018, 2019, 2020 e 2021.

Francesco Auletta – Diritti in comune: Una città in comune – Rifondazione Comunista – Pisa Possibile