Interrogazione: Lavori in via Liguria

Tenuto conto che sono in corso in Via Liguria devi lavori per il rifacimento dei marciapiedi.

Tenuto conto che sembrerebbe che questi lavori siano svolti da Pisamo, visto che su una transenna delimitante il cantiere è apposto uno striscione della società.

Tenuto conto che manca qualsiasi cartello che fornica le informazioni dei lavori in corso (oggetto dei lavori, importo del contratto, ditta appaltatrice, ecc.).

Si chiede al Sindaco e alla Giunta

se via Liguria risulta essere strada pubblica o privata;

se è competenza del Comune quindi procedere ai lavori in corso;

se esistono atti di approvazione del progetto dei lavori e di affidamento dei lavori e quali sono nel caso;

se la mancanza di qualsiasi cartellonistica dei lavori dei lavori non sia in violazione delle normative vigenti;

quale ditta sta effettuando nel caso questi lavori e per quale importo.

Francesco Auletta – Diritti in comune: una città in comune – Unione Popolare

