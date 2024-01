Interrogazione: Manufatto pericolante prospicente mura area delle Gondole

Tenuto conto che nell’area delle Gondole è presente un manufatto realizzato a ridosso delle mura che versa in un totale stato di abbandono con rischi anche per l’incolumità delle persone che passano e posteggiano lì, come si evidenzia dalle foto in allegato.

Tenuto conto che da anni esiste una richiesta per la realizzazione in quella area di un passaggio per la pista ciclabile, riguardo alla quale negli scorsi anni è stato approvato anche un ordine del giorno presentato dal nostro gruppo consiliare

Tenuto conto che la presenza di questo manufatto è una penalizzazione anche per il percorso di valorizzazione delle mura in corso da anni da parte dell’amministrazione comunale.

Si chiede al sindaco e alla giunta

Chi sia il proprietario di questo manufatto, e se è in regola con il pagamento delle imposte dovute al Comune;

Se si tratta di un manufatto abusivo in quanto attaccato alle mura storiche;

Se esiste un provvedimento per il suo abbattimento e nel caso a quando risalga, e nel caso perché non sia stato ancora effettuato;

A carico di chi sono le eventuali spese di abbattimento del manufatto;

Se non vi è ancora un provvedimento di abbattimento come intende muoversi l’amministrazione comunale.

Francesco Auletta – Diritti in comune: Una città in comune – Unione Popolare

Mi piace: Mi piace Caricamento...