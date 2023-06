Interrogazione: Monitoraggio delle strutture Airbnb a Pisa

Considerato che Airbnb, la nota piattaforma online, risulta sempre più diffusa e in alcune grandi città anche italiane ha determinato una alterazione del mercato immobiliare, rendendo in alcuni casi ancora più difficile il reperimento di alloggi adibiti alla residenza e alterando il tessuto cittadino.

Si chiede al Sindaco e alla Giunta di fornire i seguenti dati relativi al 2022:

– n° di posti letto offerti;

– n° di host registrati nel Comune di Pisa;

– Il prezzo medio per notte in base ovviamente alle tipologie alloggiative (camera condivisa, camera singola, quanti B&B).

– Quante offerte per intero appartamento sono presenti nel territorio pisano e il prezzo medio a notte di tali strutture.

– Il tasso di occupazione nel 2022 di tali strutture.

– In quali zone di Pisa si registrano i numeri più alti di hosting.

– In quanti casi un solo host gestisce più alloggi.

Francesco Auletta – Diritti in comune: Una città in comune – Unione Popolare

Mi piace: Mi piace Caricamento...