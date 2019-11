Interrogazione: Monitoraggio delle strutture AirBnB a Pisa

Qui di seguito l’ interrogazione a risposta scritta al Sindaco e alla Giunta del Comune di Pisa presentata dai consiglieri del gruppo consiliare Diritti in comune (Una città in comune – Rifondazione Comunista – Possibile)

Tenuto conto che nel 2018 a Pisa e provincia si è assistito a oltre 3,5milioni di presenze turistiche: di queste quasi due milioni sono state le presenze registrate a Pisa città (1.941.604), mentre sul Litorale sono state registrate 509.896 presenze nel 2018 ). Gli arrivi nel Comune di Pisa sono stati 814.391, di cui 103.621 sono stati ospitati in albergo, 26.000 in campeggi e il resto in altre tipologie di strutture ricettive (affittacamere, case vacanze, case per ferie..ecc.).

Fonte: http://www.pisatoday.it/cronaca/turismo-dati-presenze-arrivi-pisa-provincia-2018.html

Considerato che AirBnB, la nota piattaforma online, risulta sempre più diffusa e in alcune grandi città anche italiane ha determinato una alterazione del mercato immobiliare, rendendo in alcuni casi ancora più difficile il reperimento di alloggi adibiti alla residenza e alterando il tessuto cittadino.

Si chiede al sindaco e alla giunta

Se è mai stato effettuato dal Comune di Pisa un monitoraggio delle strutture AirBnB a Pisa.

In caso affermativo si richiede di sapere: -n° di posti letto offerti -n° di host registrati nel Comune di Pisa -Il prezzo medio per notte in base ovviamente alle tipologie alloggiative (camera condivisa, camera singola, quanti B&B). -Quante offerte per intero appartamento sono presenti nel territorio pisano e il prezzo medio a notte di tali strutture. -In quali zone di Pisa si registrano i numeri più alti di hosting. -In quanti casi un solo host gestisce più alloggi.



Francesco Auletta – Diritti in comune: Una città in comune – Rifondazione Comunista – Pisa Possibile