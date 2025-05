Interrogazione: Pagamenti imposte per concessione demaniale ex-Salvini

Tenuto conto della risposta al quesito 13 pubblicata nel corso della procedura per la concessione demaniale ex Salvini (Al concessionario di aree demaniali – quale soggetto passivo, come indicato dall’art. 1 comma 743 della L. 160/2019 (ma già dal D. Lgs 504/1992), spetta l’onere del pagamento dell’IMU oltre il pagamento di tutti gli altri tributi e tariffe locali. Gli importi dipendono dalle norme e dalle aliquote stabilite per ciascun tributo).

Si chiede al Sindaco e alla Giunta

se il concessionario Società Gui sia in regola con i pagamenti dell’IMU e di tutti gli altri tributi e tariffe locali per gli anni 2023 e 2024;

se il concessionario Società Gui ha versato il canone iniziale di € 62.400 (o quello aggiornato annualmente come previsto dall’avviso di concessione) per gli anni 2023 e 2024.

Francesco Auletta – Diritti in comune: Una città in comune – Rifondazione Comunista

