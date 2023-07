Interrogazione: Pagamento IMU e altre imposte edificio via di Cisanello, gruppo Ferrante

Preso atto che l’edificio tra via Baldacci, via di Cisanello e via Silvio

Luschi prima sede di un circolo Acli è stato acquistato negli scorsi anni

dal gruppo costruzioni Ferrante per realizzare appartamenti.

Tenuto conto che ad oggi i lavori per questa trasformazione non sono mai

iniziati.

Si chiede al sindaco e alla giunta

Se da quando la proprietà è passata al Gruppo costruzioni Ferrante è stata

versata regolarmente l’IMU al Comune di Pisa e per quale importo;

Se da quando la proprietà è passata al Gruppo costruzioni Ferrante sono

state versate regolarmente le imposte dovute al Comune di Pisa e per quale

importo;

Se in caso contrari il Comune vanta dei crediti e nel caso di quale

importo.

Francesco Auletta – Diritti in comune: Una città in comune – Unione

Popolare

