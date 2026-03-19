Interrogazione: Pagamento tassa comunale da parte di Ryanair

Vista la Legge n. 350/2003 e successive modifiche che introduce la tassa comunale di euro 6,50 a passeggero aeroportuale al fine di finanziare i Comuni per il danno subito dal rumore;
Considerato che in data 11 marzo 2026 il quotidiano il Tirreno riportava un articolo nel quale la compagnia Ryanair dichiarava che l’addizionale comunale sui diritti di imbarco dei passeggeri sugli aeromobili frenava il suo sviluppo.
Si chiede al Sindaco e alla Giunta
se negli ultimi 5 anni la tassa comunale aeroportuale è stata versata regolarmente dalla compagnia Ryanair;
a quanto ammonta il suddetto versamento annuale con la specifica degli importi negli ultimi 5 anni: importi ammonta annualmente;
come sono stati utilizzati i proventi di questa tassa negli ultimi 5 anni dalla amministrazione comunale, con indicazione annuale.
in caso contrario quali iniziative sono state intraprese per il recupero delle eventuali imposte dovute
Giulia Contini – Diritti in comune: Una città in comune – Rifondazione Comunista