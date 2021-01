Di seguito l’interrogazione presentata al sindaco e alla giunta del comune di Pisa dal consigliere Francesco Auletta (Diritti in comune: Una città in comune – Rifondazione Comunista – Pisa Possibile)

Interrogazione: Parcheggio non autorizzato in via Nenni

Tenuto conto che come emerso attraverso alcuni atti ispettivi presentati dal nostro gruppo consiliare il parcheggio in via Nenni è privo delle autorizzazioni necessarie.

Tenuto conto che nei mesi scorsi alla luce di queste verifiche gli uffici hanno chiesto al soggetto proprietario il ripristino dell’area come era precedentemente

Si chiede al sindaco e alla giunta

se il soggetto proprietario è intervenuto per ripristinare l’area così come richiesto dagli uffici comunali;

se non è intervenuto, per quali ragioni;

quali azioni l’amministrazione intende intraprendere per far rispettare la legge;

se sono state fatte al riguardo segnalazioni alle autorità competenti nel caso in cui questo soggetto non abbai provveduto a quanto prescritto.

Francesco Auletta – Diritti in comune: Una città in comune – Rifondazione Comunista – Pisa Possibile