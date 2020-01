Di seguito l’interrogazione al sindaco e alla giunta del comune di Pisa presentata dal consigliere Francesco Auletta (Diritti in comune: Una città in comune – Rifondazione Comunista – Possibile)

Interrogazione: Passeggeri ed introiti People Mover nel 2019 Tenuto conto della flessione nel numero dei passeggeri dell’Aeroporto Galieli di Pisa nei primi 11 mesi del 2019 pari a circa l’1,7%; Tenuto conto della stretta connessione tra il numero di passeggeri aeroportuali e quelli che utilizzano il People Mover; Tenuto conto della situazione di difficoltà finanziaria in cui versa questa infrastruttura alla luce di un numero di passeggeri inferiori alle attese; Si chiede al sindaco e alla giunta quanti sono stati gli utenti del People Mover nel corso del 2019, e quanti dovevano essere invece alle previsioni;

quante sono state le entrate nel 2019 del People Mover e quante erano quelle previste;

quanti sono stati gli utenti del People Mover nel periodo agosto-dicembre 2019 e quanti erano stati nel periodo corrispondente nel 2018;

quanti sono stati gli introiti del People Mover nel periodo agosto -dicembre 2019 e quanto ammontavano nello stesso periodo nel 2018;

quanti sono stati i biglietti venduti con tariffa occasionale (dopo l’aumento a 5 euro) e quale variazione rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente;

quali i ricavi derivanti dai parcheggi nel 2019, e quanti erano stati nel 2018. Francesco Auletta – Diritti in comune: Una città in comune – Rifondazione Comunista – Pisa Possibile



Mi piace: Mi piace Caricamento...