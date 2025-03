Interrogazione: Percorso Pietrasantina Duomo, piste ciclabili e barriere architettoniche

Di seguito l’interrogazione presentata al Sindaco e alla giunta del comune di Pisa

Interrogazione: Percorso Parcheggio Pietrasantina – Duomo, piste ciclabili e barriere architettoniche

Alla luce dell’avvio dei lavori relativi al progetto: PPI 2023/287 “PERCORSO CICLO-PEDONALE TRATTO PARCHEGGIO SCAMBIATORE – VIA LEONARDO DA VINCI – LARGO COCCO GRIFFI – PIAZZA MANIN”. PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 5 – INCLUSIONE E COESIONE, COMPONENTE 2 – INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITÀ E TERZO SETTORE (M5C2), INVESTIMENTO 2.3 “PROGRAMMA INNOVATIVO DELLA QUALITA’ DELL’ABITARE” – CUP J51B21000250005 – CUI L00341620508202200017 – CIG A03AFFD1CA.

Considerato che la ciclabilità e il superamento delle barriere architettoniche sono elementi centrali del PNRR in generale e di questa linea in particolare.

Si chiede al Sindaco e alla Giunta:

– se è previsto il completamento della ciclabile di Via Contessa Matilde recentemente realizzata lato mura, fino all’intersezione con quella proveniente da via Da Vinci, proprio nell’area dove sono attualmente in corso i lavori;

– se è previsto il superamento delle barriere architettoniche per l’accesso a Piazza del Duomo attraverso Porta Nuova, con specifico riferimento alle ore serali e notturne, quando in seguito alla chiusura del cancello principale della Porta, i passaggi laterali rimangono aperti ma è necessario fare due scalini (marciapiede e soglia sotto l’arco) in salita e poi in discesa per poterci passare, con evidenti difficoltà per tutti i mezzi su ruote.

Francesco Auletta – Diritti in comune: Una città in comune – Rifondazione Comunista