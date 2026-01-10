Interrogazione: Piani di sviluppo per Coltano e bando della Presidenza del Consiglio dei Ministri

Considerato che:

Il Comune di Pisa ha partecipato al bando pubblico denominato “Piani di sviluppo in aree dismesse o in disuso”, pubblicato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri il 31 dicembre 2024 e finalizzato a sostenere interventi di rigenerazione e riqualificazione di immobili pubblici di proprietà comunale per il rilancio economico e sociale di aree da valorizzare;

Nell’ambito di tale bando il Comune ha presentato un piano di sviluppo per la riqualificazione architettonica, funzionale e sociale degli edifici di valenza storico-testimoniale situati a Coltano, con l’obiettivo di promuovere servizi d’interesse collettivo, valorizzazione del patrimonio culturale, ambientale e paesaggistico, inclusività sociale e fruibilità dell’area;

Il progetto presentato prevede interventi su elementi qualificanti dell’area, quali la Villa Medicea e l’ex scuola “Armando Diaz”, con un quadro economico complessivo del progetto attorno ai 6 milioni di euro

La partecipazione al bando si inserisce in un più ampio quadro di valorizzazione e rigenerazione dell’area di Coltano, potenzialmente in sinergia con altre risorse pubbliche e investimenti privati.

Si chiede al sindaco e alla giunta

se il procedimento di selezione del bando “Piani di sviluppo in aree dismesse o in disuso” a cui il Comune di Pisa ha partecipato è stato definitivamente concluso.

In caso affermativo, quale è stato l’esito per il progetto presentato dal Comune di Pisa per l’area di Coltano.

Nel caso in cui il progetto presentato dal Comune di Pisa sia stato ammesso e finanziato, quale importo è stato assegnato alla realizzazione degli interventi previsti.

Se non sono state ancora assegnate risorse definitive, qual è lo stato attuale dell’iter per l’assegnazione del finanziamento.

Quali specifici interventi saranno finanziati.

Entro quali tempistiche si prevede l’avvio dei lavori o delle attività legate al piano di sviluppo?

Francesco Auletta – Diritti in comune: Una città in comune – Rifondazione Comunista

