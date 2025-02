Interrogazione: Procedimento mediazione per riconoscimento acquisto proprietà per usucapione delle aree piazzali Via Rindi

Tenuto conto del parere redatto dall’avvocato Toscano nell’agosto del 2024 inerente il programma Pinqua via Rindi- via Piave richiesto da Apes scpa.

Tenuto conto di quanto contenuto nella delibera di giunta del 13 agosto 2024: “Progetto di riqualificazione edilizia ed urbana via Rindi, via Piave, atto ricognitivo e di indirizzo”.

Tenuto conto di quanto contenuto nella determina dirigenziale del 9 gennaio 2025: “Avvio procedimento di mediazione obbligatoria per riconoscimento usucapione aree piazzali Via Rindi in Pisa ai fini dell’acquisizione ex.art,.31 commi 21 e 22 L.448/1998 al demanio stradale comunale di aree di proprietà privata utilizzate ad uso pubblico”.

Tenuto conto di quanto emerso nella seduta della Seconda Commissione consiliare permanente del 5 febbraio 2025.

Si chiede al Sindaco e alla Giunta

Se vi è un termine previsto e perentorio per la chiusura della mediazione.

Quanti sono i soggetti privati coinvolti nella mediazione.

Nel caso in cui la mediazione non avesse esito positivo nei confronti anche solo di una delle parti invitate cosa intende fare l’amministrazione comunale.

Se l’accertamento dell’acquisto della proprietà da parte del comune delle suddette aree è condizione necessaria alla positiva conclusione dei lavori oggetto del finanziamento acquisito.

Se vi sono dei termini, e nel caso quali sono, entro cui occorre vedere accertata la proprietà delle suddette aree da parte del comune per il positivo espletamento delle procedure connesse al suddetto finanziamento.

Quali conseguenze si prospettano per l’amministrazione comunale nel caso in cui non so riesca ad accertate la proprietà comunale delle suddette aree.

Quante spese sono state anticipate dal comune per la manutenzione ordinaria e/o straordinaria delle suddette aree a partire dalla vendita del primo immobile a soggetti privati.

Quale percentuale delle suddette spese è stata compiuta negli ultimi 10 anni.

Francesco Auletta – Diritti in comune: Una città in comune – Rifondazione Comunista

