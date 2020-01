Interrogazione: realizzazione nuovo terminal passeggeri Aeroporto Galileo Galilei

Tenuto conto che il Vicepresidente di Toscana Aeroporti ha annunciato a più riprese che i lavori per la realizzazione del nuovo terminal partiranno nel mese di marzo del 2020

Tenuto conto che la realizzazione di questi lavori è in grave ritardo

Tenuto conto che lo stesso ingegner Naldi in occasione della sua presenza in consiglio comunale nel mese di Febbraio del 2019 aveva ipotizzato due modalità di realizzazione dei lavori: o tramite l’affidamento dei lavori con una gara o attraverso una soluzione in house

Tenuto conto che l’importo dei suddetti lavori è pari a oltre 60 milioni di euro

Tenuto conto che il Comune di Pisa è socio di Toscana Aeroporti

Tenuto conto che il sindaco del Comune di Pisa ha dichiarato di aver sollecitato i lavori e di farsi garante degli stessi

Si chiede al sindaco e alla giunta