Interrogazione: Recupero alloggi di risulta nel 2024 e alloggi non Erp per Agenzia Casa

Tenuto conto che con la seconda variazione al Dup per quanto riguarda la modifica del Piano triennale dei lavori pubblici 2024-2026 all’intervento 305: “manutenzione e ristrutturazione edifici ERP” è stato previsto un aumento di 1 milione e 100 mila euro, portando così lo stanziamento complessivo a 1 milione e 600 mila euro “al fine di poter prevedere un maggiore numero di ristrutturazioni di alloggi ERP”.

Tenuto conto che sempre con la seconda variazione al Dup per quanto riguarda la modifica del Piano triennale dei lavori pubblici 2024-2026 all’intervento n.75: “ediffi comunali – alloggi non Erp” si prevede un aumento di 300 mila euro portando così lo stanziamento a 350 mila euro “al fine di effettuare un maggior numero di interventi manutentivi sugli alloggi non ERP; tra cui quelli da destinare ad Agenzia Casa”.

Tenuto conto della situazione di grave emergenza abitativa.

Si chiede al sindaco e alla giunta

Quanti alloggi si prevede di recuperare con lo stanziamento di queste risorse aggiuntive nel corso del 2024 in base all’intervento n,305

Per quanti di questi alloggi la previsione delle ristrutturazioni necessarie per l’assegnazione sono inferiori rispettivamente a 5.000 euro

Per quanti di questi alloggi la previsione delle ristrutturazioni necessarie per l’assegnazione sono inferiori rispettivamente a 10.000 euro

Per quanti di questi alloggi la previsione delle ristrutturazioni necessarie per l’assegnazione sono inferiori rispettivamente a 20.000 euro.

Per quanti di questi alloggi la previsione delle ristrutturazioni necessarie per l’assegnazione sono superiori a 20.000 euro.

Quanti sono gli alloggi che si recupereranno e si destineranno alla Agenzia casa in base all’intervento 75

Francesco Auletta – Diritti in comune: Una città in comune – Unione Popolare

Mi piace: Mi piace Caricamento...