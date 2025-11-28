Interrogazione: Richiesta dati sul bilancio migratorio nel Comune di Pisa

Visti i dati dei Servizi demografici del Comune di Pisa inviati dall’assessora Porcaro in seguito all’interrogazione:” Richiesta di dati sull’andamento demografico nel Comune di Pisa”;
Considerato che la lettura di questi dati presenta una popolazione che invecchia: il 27,05% delle persone residenti hanno più di 64 anni mentre quelle sotto i 25 anni sono il 17,9%;
Considerato che negli ultimi 5 anni il numero dei residenti è restato sostanzialmente stabile;
Visto che dal saldo nascite – morti contenuti nello stesso documento, con proiezione fino al 2035, risulta un saldo annuo negativo;
Considerato quindi che i dati suggeriscono che la popolazione residente a Pisa resta stabile grazie a un flusso costante di immigrazione che compensa il saldo negativo tra nascite e morti e l’emigrazione;
Tenuto conto che una conoscenza puntuale della dinamica demografica consentirebbe di programmare con maggiore precisione le misure di welfare e di sostegno al lavoro.
Si chiede al Sindaco e alla Giunta di sapere:
il numero degli immigrati nel Comune di Pisa in ciascuno degli ultimi 5 anni suddivisi per fasce di età;
il numero degli emigrati dal Comune di Pisa in ciascuno degli ultimi 5 anni suddivisi per fasce di età;
il numero di residenti stranieri al 31 dicembre degli ultimi 5 anni e al 31 ottobre 2025 (o in una data più recente)suddiviso tra cittadini comunitari e extra comunitari;
le previsioni dell’Ufficio del comune competente sul bilancio migratorio nel prossimo decennio o, in mancanza, nel prossimo intervallo più breve di anni
Francesco Auletta – Diritti in comune: Una città in comune – Rifondazione Comunista