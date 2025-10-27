Interrogazione: Richiesta dati sull’andamento demografico nel Comune di Pisa

Visto l’articolo dal titolo: “Firenze perde 2000 residenti l’anno”, pubblicato sul quotidiano Corriere Fiorentino il 23 ottobre 2025 nel quale si legge che, in base ai dati ISTAT, il tasso di fertilità in Toscana è di 1,06 figli per donna; si legge pure che, a Firenze, tra il 31 dicembre 2024 e il 30 settembre 2025 il saldo tra nascite è morti è stato negativo: -1916, non compensato dai nuovi residenti; inoltre l’Ufficio statistica del Comune prevede una perdita di residenti, nel 2050, del 3,5 o 4%.

Considerato che un tasso negativo tra nascite e morti, non compensato da nuovi residenti, aumenta l’età media della popolazione con l’effetto di un aumento dei bisogni di welfare e una contemporanea diminuzione della capacità delle famiglie di sopperire a questi con risorse autonome.

Tenuto conto che la conoscenza puntuale della situazione demografica attuale nel Comune di Pisa e delle proiezioni nel futuro consentirebbe di pianificare con maggiore accuratezza le misure necessarie per invertire questo andamento da una parte e per garantire l’equilibrio tra le risorse disponibili e i bisogni della popolazione dall’altro.

Si chiede al Sindaco e alla Giunta di sapere

il numero dei residenti nel Comune di Pisa al 31 dicembre negli ultimi 5 anni e quello dei residenti al 30 settembre 2025;

la distribuzione della popolazione residente tra le varie fasce di età;

le previsioni dell’Ufficio statistica del comune sull’andamento demografico nel prossimo decennio o, in mancanza, nel prossimo intervallo più breve di anni.

Francesco Auletta – Diritti in comune: Una città in comune – Rifondazione Comunista

