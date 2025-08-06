Interrogazione: Richiesta di informazioni riguardo ai contratti con agenzie private di vigilanza per i servizi di cui all’ordinanza sindacale n.26 del 29/07/2025

Vista l’ordinanza sindacale n.26 del 29/07/2025 avente ad oggetto “Ordinanza contingibile ed urgente in materia di disciplina temporanea degli orari di chiusura dei pubblici esercizi situati nel centro storico cittadino, al fine di contrastare il fenomeno della c.d. mala movida notturna”.

Visto che il dispositivo di tale ordinanza prevede che, “al fine di rendere effettive le prescrizioni di cui alla presente ordinanza, gli accessi alle aree interessate possono essere presidiati e regolati da personale della agenzie private di vigilanza con le quali il Comune di Pisa abbia stipulato contratti di fornitura del servizio”.

Considerato che, al fine di una valutazione dell’ordinanza sindacale in oggetto all’interno delle prerogative del Consiglio comunale, tra cui quelle di controllo e garanzia e quelle relative al bilancio, è necessario conoscere le specifiche degli atti conseguenti al provvedimento in oggetto.

Si chiede al Sindaco e alla Giunta

1. se sono in essere contratti con agenzie private di vigilanza per il presidio e la regolazione degli accessi alle aree interessate dall’ordinanza in oggetto;

2. in caso di risposta affermativa al punto 1, fino a quando siano in vigore tali contratti, quale impegno economico implichino per l’Amministrazione comunale, nonché in quali piazze sia utilizzato il servizio oggetto di tali contratti;

3. sempre in caso di risposta affermativa al punto 1, di avere copia dei bandi di gara e dei relativi affidamenti;

4. se questa Amministrazione prevede di o sta per stipulare contratti con agenzie private di vigilanza per il presidio e la regolazione degli accessi alle aree interessate dall’ordinanza in oggetto;

5. in caso di risposta affermativa al punto 4, qualora i bandi di gara siano già pubblicati, di averne copia;

6. sempre in caso di risposta affermativa al punto 4, in quali piazze verrà utilizzato il servizio oggetto di tali contratti.

Francesco Auletta – Diritti in comune: Una città in comune – Rifondazione Comunista

