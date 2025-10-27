Interrogazione: Risorse e personale per Agenzia Casa

Vista la delibera la delibera del Consiglio Comunale n. 61 del 22/11/2022 con cui veniva approvato il Regolamento in materia di Agenzia Casa NUOVA DISCIPLINA AGENZIA CASA” con previsione nella stessa delibera di “disporre per l’approvazione dello schema di nuova Convenzione di durata triennale tra Comune di Pisa ed A.P.E.S. S.c.p.a. e per l’adozione dello schema di contratto di comodato d’uso gratuito tra Comune di Pisa ed A.P.E.S. S.c.p.a. da approvarsi con delibera di Giunta Comunale, che dovrà stabilire il periodo delimitato nel tempo nel quale l’Agenzia Casa reperirà sul mercato privato gli alloggi da destinarsi all’emergenza abitativa nella percentuale fissata dalla medesima delibera”;

visto il contenuto della suddetta convenzione stipulata tra APES s.c.p.a. e Comune di Pisa stipulata in data 26.01.2023

considerato l’importanza di conoscere effettivamente quante risorse e personale siano impiegate da Apes s.c.p.a. nel funzionamento dell’Agenzia Casa;

considerato l’aggravarsi continuo dell’accesso alla casa nella nostra provincia;

considerato che Pisa risulta il secondo capoluogo Toscano per numero di sfratti eseguiti subito dopo firenze (secondo i dati pubblicati dal Ministero dell’interno in relazione all’anno 2024).

Si chiede al sindaco e alla Giunta

quante risorse abbiano destinato negli ultimi 3 anni all’agenzia Casa e dunque abbiano per tale scopo trasferito ad Apes s.c.p.a.

se queste risorse sono state tutte impiegate e se Apes s.c.p.a. abbia su questo fornito un rendiconto. Se si con quale periodicità e con che risultati.

se sono stati impiegati appositi dipendenti da parte di Apes per lo svolgimento delle funzioni relative all’agenzia casa. Se si, quanti, con quali mansioni, con che specifiche competenze e per quanto tempo di lavoro.

Francesco Auletta – Diritti in comune: Una città in comune – Rifondazione Comunista

Mi piace: Mi piace Caricamento...