Interrogazione risposta scritta: inquinamento area di proprietà comunale via Frascani – Via Paradisa

Tenuto conto della determina n.1348 dell’11 novembre del 2019 in merito alla approvazione dell’analisi di rischio sito –specifica e del conseguente progetto di bonifica relativa al sito denominato “Comune di Pisa – terreno tra via Frascani e via Paradisa”.

Tenuto conto che il sito in oggetto è di proprietà del Comune di Pisa.

Appreso che in data 05/06/2017 la Società Investire SGR Spa ha inviato comunicazione di potenziale contaminazione ai sensi dell’art. 245 del Dlgs n. 152/2006, per il sito in oggetto avente superficie di circa m2 2600, a seguito di un’indagine ambientale, eseguita preliminarmente ad un intervento di edilizia popolare.

Tenuto conto che sulla base di questa segnalazione sono state fatte tutta una serie di verifiche e controlli come riportato negli allegati della suddetta determina

Si chiede al sindaco e alla giunta

Di sapere quale è l’origine dell’inquinamento e da quali attività potrebbe essere stato determinato

Chi ha utilizzato l’area comunale precedentemente alla segnalazione della Società investire Sgr, per quali fini e nel caso se era autorizzato ad svolgere o meno

se il Comune ha mai svolto controlli e verifiche sulle attività lì eventualmente svolte

Quali sono le previsioni urbanistiche relative alla suddetta area.

Francesco Auletta Diritti in comune: Una città in comune – Rifondazione Comunista – Pisa Possibile