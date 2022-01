La seguente interrogazione è stata presentata al sindaco e alla giunta del comune di Pisa dal consigliere Francesco Auletta (Diritti in comune: Una città in comune – Rifondazione Comunista – Pisa Possibile)

Interrogazione: Sanzione per installazione isola ecologica in via Redi

Tenuto conto che l’installazione in via Redi di una isola ecologica da parte della società costruttrice, Edilcentro, è stata fatta abusivamente.

Tenuto conto che da quanto appreso a seguito di alcuni atti ispettivi l’amministrazione comunale tramite i suoi uffici ha proceduto ad emettere una sanzione di 1000 euro nei confronti della società.

Si chiede al sindaco e alla giunta

Se la società ad oggi ha pagato o meno la sanzione.

Quali iniziative, nel caso non fosse stata pagata, l’amministrazione comunale ha intrapreso al riguardo.

Francesco Auletta – Diritti in comune: Una città in comune – Rifondazione Comunista – Pisa Possibile