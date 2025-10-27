Interrogazione: Scadenze gestione servizi negli interventi relativi agli obiettivi di salute definiti dal PIS

Visto l’art 11, primo comma, della legge regionale Toscana 24 febbraio 2005, n. 41 (“Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale”), secondo cui i «comuni sono titolari della funzione fondamentale concernente la progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini».

Visto l’art. 11, terzo comma, della stessa legge, che stabilisce altresì che ai «comuni, congiuntamente con le aziende unità sanitarie locali», spetta il compito di erogare «interventi e servizi dell’alta integrazione socio-sanitaria, di integrazione socio-sanitaria

Considerata la Deliberazione di Giunta Comunale n. 82 del 3.04.2025, ad oggetto

“Consorzio Società della Salute Zona Pisana – Disposizioni” che ha dato mandato alla competente

Direzione per individuare un soggetto in grado di supportare la transizione tra la gestione delegata e la gestione autonoma nonché la configurazione e implementazione del nuovo assetto di gestione dei servizi socio-sanitari e socio-assistenziali,

Considerata la determinazione D-07 n. 507 del 16.04.2025 “Affidamento diretto, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. b) del d.lgs. n.36/2023 del servizio di supporto tecnico-specialistico per l’analisi organizzativa e di sostenibilità economico-finanziaria del sistema dei servizi socio sanitari e socio assistenziali, attualmente gestiti per il comune di Pisa dalla Società della salute Zona Pisana. ” con cui si affidava alla Scuola Superiore di Studi Universitari e di Perfezionamento Sant’Anna il servizio in oggetto, ai fini della definizione di un modello gestionale per i servizi che non saranno più gestiti dal Consorzio, sulla base dell’analisi dei possibili modelli di welfare orientati ad una efficiente gestione di servizi ed interventi sociali e una efficace attuazione dell’integrazione sociosanitaria

Considerata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 12 giugno 2025 con la quale si avvia la procedura di recesso dal consorzio, da concludere entro il Dicembre del 2025.

Vista la DELIBERAZIONE n. 17 del 01/08/2025 dell’Asssemblea della Società della Salute avente ad oggetto Scioglimento Consorzio Società della Salute zona pisana

Considerato che nella citata delibera veniva disposto “Di garantire continuità ai servizi attraverso l’affidamento delle funzioni all’Azienda USL che è da intendersi fino alla definizione, da parte della Conferenza Zonale dei Sindaci della Zona Pisana, del modello organizzativo da adottare da parte dei Comuni attualmente Soci della Società della Salute Zona Pisana ovvero fino alla stipula di apposita convenzione socio-sanitaria che comprenda la sezione relativa alle attività socio assistenziali e comunque, ove non si riesca ad addivenire alla definizione del modello organizzativo o alla stipula della convenzione entro il 31/12/2025, non oltre il termine di cui al comma 3, lett. e), dell’ art. 4 dell’atto Costitutivo della SdS.

Considerato che il PIS Zona Pisana, quale strumento di programmazione integrata delle politiche sanitarie e sociali, ha definito i 13 Obiettivi di salute.

Considerato inoltre che la declinazione operativa degli obiettivi di salute è la Programmazione Operativa Annuale, organizzata in n. 54 programmi e 104 attività correlate.

Considerato che la programmazione prevede servizi attuati dal terzo settore attraverso lo strumento della convenzione la cui durata è definita sulla base della tipologia di servizio e di finanziamento

Considerato che il Report di fase 1 “Analisi del sistema pisano di servizi e interventi, approfondimento dei modelli di welfare comunale esistenti e del quadro normativo e giurisprudenziale attuale” del 03.07.2025 elaborato Centro Interdisciplinare Health Science, Scuola Superiore Sant’Anna non riguarda il monitoraggio delle modalità e le scadenze dell’affidamento dei progetti degli enti del terzo settore in ottemperanza della Programmazione Operativa Annuale

Considerata la imminente scadenza relativa all’approvazione del Bilancio di previsione del Comune di Pisa.

Si chiede al Sindaco e alla Giunta

quali siano i progetti gestiti da enti del terzo settore;

quali siano le scadenze relative all’affidamento dei servizi negli interventi relativi agli obiettivi di salute definiti dal Pis che ad ogni buon fine si richiamano:

– Promozione di percorsi di presa in carico, cura, riabilitazione per persone con dipendenza patologica da sostanza e senza sostanze (GAP);

– Contrasto alla violenza di genere ( con particolare riferimento al Centro Antiviolenza e al Telefono Donna)

– Salute mentale adulti;

– Garantire le cure nell’end life;

– Potenziare l’efficacia della presa in carico territoriale;

– Tutela del benessere dei bambini e dei giovani;

– Inclusione sociale e lotta alla povertà;

– Sostenere e valorizzare la centralità della persona con disabilità con il suo progetto vita;

– Migliorare la qualità della vita delle persone anziane;

– Salute della donna e benessere riproduttivo;

– Promozione benessere urbano e empowerment popolazione adulta/anziana nella prevenzione primaria e secondaria;

– Tutela e promozione di benessere e salute delle comunità delle famiglie, bambini e adolescenti ( con particolare rigferiemnto ai Centri aggregativi per gli adolescenti);

– Percorsi di qualità nella continuità assistenziale ospedale- territorio.

Francesco Auletta – Diritti in comune: Una città in comune – Rifondazione Comunista

