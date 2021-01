Di seguito interrogazione presentata al sindaco e alla giunta del comune di Pisa dal consigliere Francesco Auletta (Diritti in comune: Una città in comune – Rifondazione Comunista – Pisa Possibile)

Interrogazione: Servizio scuolabus a Coltano

Viste le segnalazioni ricevuta da alcuni insegnanti delle scuole primaria don Milani e Baracca, IC Gamerra, rispetto all’orario di passaggio dello scuolabus di uscita dagli alunni della scuola primaria che avviene quotidianamente circa 45 minuti prima del termine delle lezioni;

Vista la determina con impegno FD N.Direzione 09/1016 del 2/10/2020 (codice identificativo 2037353) con oggetto “Affidamento diretto, ai sensi dell’art.36, comma 2, lett. A, del D.LGS. 50/2016 alla cooperativa sociale Arnera del servizio di scolarizzazione bambini rom residenti nei viallaggi di Coltano e presso ex Ittiogienico di Marina di Pisa”;

Vista l’analoga l’interrogazione a risposta scritta presentata dai consiglieri Ricci e Ghezzani con relativa risposta dell’Assessora Maria Luisa Chiofalo del 15 febbraio 2017 (Prot. 13206);

Preso atto della tabella oraria contenuta nella citata interrogazione (Prot. 0007289 del 26 gennaio 2017) firmata dal Responsabile della Posizione Organizzativa Economato – Preovveditorato – Autoparco, Massimo Meini indirizzata all’assessora Chiofalo, indicante gli orari di passaggio dello scuolabus dalle diverse scuole;

Constatato che in questo anno scolastico nessun bambino deve salire o scendere in via Maggiore in quanto il nucleo abitativo ivi ubicato non ha più alcuna consistenza;

Preso atto che nella tabella sopra citata la scuola Baracca risulta l’ultima fermata nel giro di uscita pomeridiana e la scuola don Milani, non sussistendo più la fermata in via Maggiore, risulterebbe essere la penultima;

Si chiede al sindaco e alla giunta

a quale tabella oraria, con quali fermate e con che consistenza di alunni corrisponde il percorso attuale dei pulmini sui quali operano, come da determina, gli operatori di Arnera (come da precedente risposta a interrogazione citata);

per quale motivo, se la fermata alle scuola don Milani e Baracca risultino effettivamente l’ultima e la penultima, l’orario non coincida con quello effettivo di uscita degli alunni (16.30 don Milani e 16.40 Baracca).

Francesco Auletta – Diritti in comune: Una città in comune – Rifondazione Comunista – Pisa Possibile