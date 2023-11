Interrogazione: servizio sociale professionale – settore socioassistenziale

Tenuto conto che il servizio sociale professionale rappresenta, ai sensi del comma 4, dell’articolo 22 della legge 8 novembre 2000, n. 328 (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali), il primo dei livelli essenziali di assistenza sociale;

Tenuto conto che la Legge n. 134 del 30 dicembre 2021, meglio nota come Legge di Bilancio 2022, ha introdotto (Art. 1, commi 159-171) i nuovi LEPS – Livelli Essenziali delle Prestazioni Sociali tra cui il primo riconosciuto è quello del servizio sociale definito da un operatore ogni 5.000 abitanti e un ulteriore obiettivo di servizio definito da un operatore ogni 4.000 abitanti.

Tenuto conto che la medesima legge ha autorizzato i Comuni ad effettuare assunzioni di assistenti sociali, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale.

Tenuto conto che il Governo , ai fini di potenziare il sistema dei servizi sociali comunali, ha previsto l’erogazione di un contributo economico a favore degli Ambiti sociali territoriali (ATS) in ragione del numero di assistenti sociali impiegati in proporzione alla popolazione residente.

Tenuto conto altresì che il contributo è così determinato:

– 40.000 euro annui per ogni assistente sociale assunto a tempo indeterminato dall’Ambito, ovvero dai Comuni che ne fanno parte, in termini di equivalente a tempo pieno, in numero eccedente il rapporto di 1 a 6.500 abitanti e fino al raggiungimento del rapporto di 1 a 5.000;

– 20.000 euro annui per ogni assistente sociale assunto in numero eccedente il rapporto di 1 a 5.000 abitanti e fino al raggiungimento del rapporto di 1 a 4.000.

Tenuto conto che il finanziamento ha natura strutturale, in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale e non riguarda solo le nuove assunzioni.

Tenuto conto che ciascun Ambito avrà diritto al contributo per i relativi assistenti sociali fintantoché il numero di assistenti sociali in proporzione ai residenti si manterrà sopra le soglie previste dalla normativa.

Tenuto conto delle dichiarazioni della Direttrice della Società della Salute Zona Pisana, dott.ssa Sabina Ghilli, del presidente della Società della Salute Sergio Di Maio e della Responsabile dell’Unità Funzionale Socio Assistenziale Maria Atzeni, nella seduta della Seconda Commissione Consigliare del 25 ottobre in merito alla quantificazione del personale di servizio sociale e agli impegni relativi al raggiungimento del lep entro il 2024

Tenuto conto che nella medesima sede era emersa l’esigenza di conoscere con esattezza la quantificazione del personale in servizio e la organizzazione del servizio socio assistenziale

tenuto conto altresì che vista la netta sottodotazione del personale e la delicatezza delle materie socioassistenziali era emersa la necessità di conoscere la quantificazione del carico di lavoro e le ore di lavoro straordinario

Si chiede al Sindaco e alla Giunta di sapere

Rispetto al personale effettivo in servizio:

• Quali sono i nomi e la data di immissione in servizio delle assistenti sociali destinate allo svolgimento di interventi nel settore socioassistenziale destinato alla tutela minorile

• Quali sono i nomi e la data di immissione in servizio delle assistenti sociali destinate allo svolgimento di interventi nel settore socioassistenziale relativo alla prevenzione, Famiglie , minori anziani e adulti fragili;

• Quante operatrici fruiscono del congedo per maternità o dei permessi per l’allattamento e se è prevista una loro sostituzione

• Quante sono le ore di straordinario effettuate dal personale e come è prevista la rilevazione

• Dati relativi al turn over di operatrici nell’anno 2023

Rispetto i carichi di lavoro, si chiede di acquisire i dati relativi a

• Quanti Decreti di tutela minorile del Tribunale per i Minorenni e quanti del Tribunale Ordinario sono pervenute nell’anno 2023

• Quante Ordinanze di tutela minorile del Tribunale per i Minorenni e quanti del Tribunale Ordinario

• Quante richieste di indagini relative alla condizione di minori dalla Procura del Tribunale per i Minorenni e del Tribunale Ordinario

• Quante inchieste ex art 31 Testo Unico sull’Immigrazione – D. lgs n. 286/98

• Dati relativi ai Minori Stranieri Non Accompagnati , sia in termini di effettiva presa in carico che di primi arrivi

• Dati relativi a interventi di educativa domiciliare attivati

• Dati relativi a minori in struttura

• Dati relativi a minori affidati al servizio sociale

• Dati relativi a minori in affido eterofamiliare e residenziale a parenti entro il quarto grado

• Dati relativi al carico di lavoro nelle adozioni sia in termini di indagini sociali che di presa in carico

• Dati relativi al servizio di prevenzione del disagio minorile e alla presa in carico degli adulti fragili

• Dati relativi alle famiglie in carico in emergenza abitativa

• Dat relativi agli sfratti eseguiti

• Dati relativi alle persone in carico con residenza fittizia

• Dati relative alle famiglie che nel 2023 hanno percepito un sostegno economico

• Dati relativi a famigli dal disagio complesso e multidimensionale

Francesco Auletta – Diritti in comune: Una città in comune – Unione Popolare

