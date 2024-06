Interrogazione: Sicurezza capannone barche storiche area Navicelli

Tenuto conto della audizione svoltasi in seconda commissione di controllo e garanzia con Presidente della PortAuthority il quale riferiva che all’interno della area sotto la sua gestione vi è un capannone (probabilmente utilizzato per il ricovero delle barche delle regate storiche) a rischio crollo e con la copertura in aumento, aggiungendo che per questo ne disponeva l’interdizione all’accesso, evidenziando al contempo che chi lo aveva preceduto aveva avuto una diversa sensibilità sul tema della sicurezza.

Si chiede al sindaco e alla giunta

se e quali verifiche siano state fatte sul suddetto capannone e di averne copia;

se sia quindi a rischio crollo o meno, e nel caso se lo stesso sia stato accessibile o meno a lavoratori e dipendenti comunali nonostante l’eventuale situazione di pericolo;

se risulta vero che la copertura sia in amianto e perchè non si sia intervenuto alla sua rimozione;

se questo non costituisca un pericolo per tutti coloro che vi entrano e quali misure sono state prese al riguardo per tutelare i dipendenti.

Mi piace: Mi piace Caricamento...