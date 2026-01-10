Interrogazione: Sperimentazione linea urbana n.23 prosecuzione o sospensione

Tenuto conto che:

Il trasporto pubblico locale è materia in cui il Comune di Pisa ha competenza rispetto alla realizzazione, gestione e tenuta delle pensiline e delle fermate a terra in tutto il territorio comunale;

Le fermate del nostro comune sono in gran parte tutt’altro che accessibili alle persone con disabilità motoria;

con la determina del 25 luglio 2025 del Comune di Pisa, si istituiva la nuova linea urbana denominata 23, specificando, all’interno della determina stessa, espressamente, che alcune fermate non potranno essere utilizzate da persone con disabilità motoria. E, precisamente il provvedimento comunale determinava di “ di autorizzare ai sensi dell’art.5 del D.P.R.753/1980 l’istituzione della nuova linea urbana denominata Linea 23 e le nuove fermate Roma 1, Orto Botanico e Santa Maria 1, precisando che le fermate non possono essere utilizzate da persone con disabilità motoria”;

Il Comune di Pisa, con la sentenza emessa dal Tribunale ordinario di Pisa n. 396/2025 è già stato condannato al pagamento delle spese processuali per la presenza di barriere architettoniche in una fermata in relazione al caso di un minore con disabilità motoria che non poteva correttamente usufruire del servizio, e ciò nonostante l’adeguamento della fermata stessa, successivamente all’azione giudiziaria, sia stato effettuato;

Che infatti, in data 30.09.2025 con parere a Firma dell’Avv. Ciaramelli la Direzione 01 precisava come “ il giudice con la sentenza in epigrafe dopo aver dichiarato la cessazione della materia del contendere tuttavia ha condannato il CTT Nord ed il Comune in solido al pagamento delle spese si lite per la sussistenza delle condotte discriminatorie che hanno comunque determinato la necessità di adire l’autorità giudiziaria per l’attivazione degli interventi necessari;

CONSIDERATO CHE:

Come ben si legge all’interno della motivazione della sentenza n. 396/2025 del Tribunale di Pisa in casi come questi viene “in rilievo il diritto -costituzionalmente tutelato- alla libertà di “circolare e soggiornare liberamente in qualsiasi parte del territorio nazionale” di cui all’art. 16 Cost.. Tale diritto viene meglio specificato e tutelato nella disciplina di fonte legale. Infatti, la L. 104/1992 e ss.mm. prevede espressamente, all’art. 26, che “Le regioni disciplinano le modalità con le quali i comuni dispongono gli interventi per consentire alle persone handicappate la possibilità di muoversi liberamente sul territorio, usufruendo, alle stesse condizioni degli altri cittadini, dei servizi di trasporto collettivo appositamente adattati o di servizi alternativi”. La norma ha la precipua funzione di porre le persone a mobilità ridotta in condizioni di parità ed uguaglianza -ex art. 3 Cost.- con i soggetti normodotati, indicando gli strumenti necessari affinché sia consentito anche alle prime di muoversi liberamente sul territorio, usufruendo degli appositi servizi pubblici”.

Che, come precisa sempre il Tribunale, nel caso in questione si sarebbe verificata “ una discriminazione indiretta, che si verifica allorquando “una disposizione, un criterio, una prassi, un atto, un patto o un comportamento apparentemente neutri mettono una persona con disabilità in una posizione di svantaggio rispetto ad altre persone” (art. 2, comma 3 L. 67/2006)”.

Che la pronuncia in esame è tutt’altro che isolata. Infatti, la Giurisprudenza si è espressa più volte in merito con tante sentenze di condanna nei confronti di enti e società incaricate di gestire il pubblico trasporto. Ad esempio, Il Tribunale di Vicenza ha precisato che “tra gli obblighi delle società che gestiscono il trasporto pubblico vi è quello di garantire agli utenti con disabilità di muoversi liberamente sul territorio, usufruendo, alle stesse condizioni degli altri cittadini, dei servizi di trasporto collettivo appositamente adattati o di servizi alternativi” (cfr. Ordinanza del 13 settembre 2017, Tribunale civile di Vicenza). Ugualmente il Tribunale di Roma ha stabilito l’obbligo di rimozione da parte del Comune di residenza di una persona affetta da SLA delle barriere architettoniche che ne impedivano la libera circolazione e, in questo caso, proprio delle barriere che impedivano l’accesso agli autobus, condannando anche l’ente al risarcimento del danno patrimoniale e non ( cfr. Tribunale di Roma, sentenza n. 4929 del 05.03.2012).

Tenuto conto che l’argomento sulle modalità di attivazione è stato affrontato nelle scorse settimane in Prima Commissione di Controllo e Garanzia con la partecipazione della Assessora Gambini, della avvocata Ciaramelli e del Dirigente Vola.

Ricordato che nel corso di questa audizione è stato dichiarato dai rappresentanti della amministrazione comunale che entro il 31.12.2025 la linea urbana sarebbe stata chiusa.

Si chiede al Sindaco e alla Giunta

se l’amministrazione comunale ha deciso effettivamente di non proseguire più dal 31.12.2025 l’attività di questa linea urbana;

di sapere quali sono le eventuali motivazioni che hanno portato l’amministrazione comunale a chiudere questa linea e di avere copia degli eventuali atti prodotti al riguardo;

di avere i dati relativi ai passeggeri che hanno usato questa linea da luglio a dicembre 2025;

nel caso in cui si fosse deciso, invece, di proseguire il funzionamento della linea se l’amministrazione ha proceduto ad eliminare gli ostacoli che impediscono un accesso realmente egualitario all’utilizzo del mezzo, specificando gli interventi eventualmente deliberati e i relativi tempi di realizzazione.

Francesco Auletta – Diritti in comune: Una città in comune – Rifondazione Comunista

