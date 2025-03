Interrogazione: Spostamento cassonetti in via Curtatone e Montanara

Tenuto conto delle numerose segnalazioni da parte di numerosi cittadine e cittadini sullo spostamento dei cassonetti in via Curtatone Montanara, posizionandoli ora dal lato dell’edificio della Sapienza come da foto allegate

Si chiede al sindaco e alla giunta

a cosa è dovuto lo spostamento dei cassonetti;

se questa richiesta di spostamento è stata fatta dalla amministrazione comunale e nel caso per quale ragione;

se questo spostamento ha avuto il parere positivo della Soprintendenza e nel caso di averne copia.

Francesco Auletta – Diritti in comune: Una città

