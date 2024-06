Interrogazione: Stime e ristrutturazioni edifici a Coltano come compensazione per la nuova base militare nel Parco di Migliarino-San Rossore- Massaciuccoli

Considerato che a Febbraio 2019 Il Sindaco Conti dichiarava: “Il disimpegno da parte della società sarebbe avvenuto perché il 7 dicembre 2018 ho rimandato un incontro con la stessa perché ero fuori città. Mi prendo la responsabilità di quanto accaduto”, riferendosi al possibile investimento di 1,5 milioni di euro della Intracom-Telecom per la Stazione Marconi.

https://www.pisatoday.it/cronaca/stazione-marconi-ritiro-finanziamento-spiegazioni-sindaco-pisa.html

Considerato che anche a giugno del 2021 l’ex Assessore Magnani dichiarava a mezzo stampa: “All’interno del Bilancio c’è una voce che evidenzia lo stanziamento di un milione di euro per l’avvio dell’opera di ristrutturazione dell’edificio”, riferendosi alla Stazione Marconi

https://www.pisatoday.it/cronaca/riqualificazione-stazione-marconi-finanziamento-milione-euro-coltano-pisa.html

Considerato che a settembre del 2022 il Sindaco Conti dichiarava “Entro i primi mesi del 2023 il Comune di Pisa acquisirà dal Demanio la Stazione Marconi: con la piena proprietà, finalmente, potremo pensare, insieme ad altri partner pubblici e privati, a una vera valorizzazione di quel luogo simbolo per la scienza e per le telecomunicazioni, sede delle ricerche e delle scoperte di Guglielmo Marconi””

https://www.pisatoday.it/cronaca/stazione-marconi-proprieta-comune-pisa-2023.html

Considerato che, come riportato anche dalla cronaca locale (Tirreno del 21 Giugno 2024) all’assemblea pubblica promossa dalla Pro Loco di Coltano II sindaco Michele Conti, insieme al vicesindaco Raffaele Latrofa avrebbero dichiarato «Progetto in corso è snodo decisivo per Coltano. tanno lavorando al progetto, la situazione ormai è incardinata»

Vista la Delibera n. 138 del 06/06/2024 della Giunta che prevede il rinnovo della concessione rep. n. 1699 prot. 42/RI/2023 per la concessione demaniale dell’immobile dell’ex Centro Radio Marconi, in località Coltano.

Tenuto conto che, la Villa Medicea di Coltano e la Ex-scuola “Armando Diaz” sono tra gli edifici storici siti in Coltano di Proprietà del Comune di Pisa.

Visto la delibera Numero 22 Del 23-06-2014 del Consiglio Direttivo dell’ENTE-PARCO REGIONALE MIGLIARINO SAN ROSSORE MASSACIUCCOLI in cui si approva il Piano di gestione delle Tenute di Tombolo e Coltano che prevede (allegato H): “Ai fini della valorizzazione culturale ed ambientale del borgo e dell’area di Coltano, si richiama la necessità del recupero storico documentale del complesso di edifici attinenti l’antica Villa detta di Marconi (di cui alle Schede Unità Edilizie n. 10, 11), da utilizzarsi e valorizzarsi quale polo culturale museale, didattico scientifico e di ricerca sperimentazione, anche in connessione con gli originari antichi usi per le radio-telecomunicazioni; per i quali edifici dovranno essere attuati interventi di restauro scientifico comprendente la fedele ricostruzione di parti originali crollate o distrutte e di eventuale adeguamento funzionale interno in rapporto alle destinazioni d’uso sopra indicate”.

Considerato che nel Consiglio comunale del 14 settembre 2022 Il comitato per la difesa di Coltano ha presentato gli esiti del percorso partecipativo “Rinasce Coltano” in cui si evidenziano le criticità e le opportunità di sviluppo del territorio legate agli edifici storici abbandonati.

Relativamente agli immobili di proprietà del Comune di Pisa e a quelli in concessione dal Demanio: Stazione Marconi, Scuola Diaz e Villa Medicea si chiede al sindaco e alla Giunta:

Se si sta effettivamente procedendo ad una stima degli immobili e dei lavori necessari per ristrutturarli nell’ambito della più ampia operazione della nuova base militare all’ex-Cisam.

Quali sono nello specifico gli immobili per i quali si sta procedendo a tale stima.

A chi è stata affidata questa stima e nel caso quando e l’importo degli incarichi dati.

Quando sarà conclusa tale stima.

Quali sarebbero le destinazioni previste per ciascuno di questi immobili.

Quante e quali fonti di finanziamento sono previste per la riqualificazione degli immobili.

Francesco Auletta- Diritti in comune: Una città in comune – Unione Popolare

Mi piace: Mi piace Caricamento...