Interrogazione sulla qualificazione ANAC di Pisamo per l’affidamento di lavori, servizi e forniture

Premesso che:

il nuovo Codice dei Contratti Pubblici (D.Lgs. 36/2023) ha introdotto l’obbligo di qualificazione delle stazioni appaltanti, gestito dall’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), al fine di garantire adeguati livelli di competenza e capacità organizzativa nella gestione delle procedure di affidamento;

la qualificazione costituisce requisito necessario per poter procedere autonomamente all’affidamento e alla gestione di contratti pubblici sopra determinate soglie, sia per quanto riguarda i lavori pubblici, sia per servizi e forniture;

Considerato che:

da informazioni pubblicamente disponibili risulterebbe che Pisamo S.r.l. non dispone attualmente di alcune qualificazioni ANAC, nell’ambito dei servizi e forniture, in particolare è carente della qualificazione per la progettazione e l’affidamento dell’ambito servizi e forniture;

tale situazione potrebbe limitare la possibilità per Pisamo di operare come stazione appaltante per determinate procedure, tra le altre la procedura per il contratto di global service delle strade, che è prossimo alla scadenza, nonché tutti gli affidamenti relativi agli eventi culturali;

Rilevato che:

Pisamo svolge un ruolo strategico nella gestione di numerosi interventi e servizi per conto del Comune di Pisa;

eventuali limitazioni operative potrebbero determinare ritardi, maggiori costi amministrativi o difficoltà nella programmazione degli investimenti e degli affidamenti;

Tutto ciò premesso e considerato, si interroga il Sindaco e la Giunta per sapere:

la carenza di quali requisiti previsti dal Codice dei contratti pubblici ha portato alla perdita della qualificazione di PISAMO per la progettazione e affidamento nell’ambito dei servizi e forniture;

se, per supplire alla mancanza di qualificazione nell’ambito dei servizi e forniture Pisamo abbia già dovuto ricorrere a stazioni appaltanti esterne o centrali di committenza, e con quali eventuali costi aggiuntivi;

se questa situazione abbia comportato o possa comportare ritardi nell’affidamento di servizi essenziali;

quali iniziative intenda assumere l’Amministrazione comunale affinché Pisamo possa conseguire le qualificazioni necessarie e garantire piena operatività nel rispetto della normativa vigente;

se il Comune intenda rivedere l’organizzazione complessiva degli affidamenti e delle funzioni attribuite a Pisamo alla luce del nuovo sistema di qualificazione.

Francesco Auletta – Diritti in comune: Una città in comune – Rifondazione Comunista

Mi piace: Mi piace Caricamento...