I gruppi consiliari PD, La città delle Persone e Una città in Comune hanno presentato un’interrogazione urgente sull’utilizzo del foyer del Teatro Verdi per l’iniziativa “Toscana nel Mediterraneo”, prevista il 18 novembre e promossa con il simbolo di Fratelli d’Italia, che prevede la partecipazione del consigliere regionale Diego Petrucci, del viceministro degli esteri Edmondo Cirielli, dell’on Patrizia Paoletti Tangheroni, del presidente e del vicepresidente della Fondazione Teatro Verdi, Diego Fiorini e Dino Dringoli.

“La domanda principale è molto semplice: per utilizzare il foyer è previsto che venga pagato qualcosa? Quanto? E a quali condizioni?”

I consiglieri chiedono di conoscere quale soggetto abbia formalmente richiesto lo spazio, chi ne abbia autorizzato l’utilizzo, quale tariffa sia stata applicata e se corrisponda alle condizioni ordinarie previste per soggetti terzi che utilizzano gli spazi della Fondazione Teatro di Pisa.

“Se sono state concesse gratuità, riduzioni, agevolazioni o deroghe rispetto al tariffario e alle condizioni standard, vogliamo sapere chi le ha decise, con quale atto e sulla base di quali motivazioni. E soprattutto se le stesse condizioni sarebbero riconosciute a qualunque altro soggetto politico, associativo o privato”.

L’interrogazione chiede chiarimenti anche nell’ipotesi in cui l’iniziativa sia stata organizzata attraverso il gestore privato del bar: “Anche in quel caso deve essere chiaro quale rapporto contrattuale consenta l’uso del foyer, se esistano limiti o verifiche preventive sulle iniziative ospitate e quali eventuali corrispettivi siano dovuti alla Fondazione”.

Per i consiglieri, la presenza nella locandina del Presidente e del Vicepresidente della Fondazione rende ancora più necessario chiarire ogni passaggio.

“Non contestiamo il diritto di organizzare un’iniziativa politica a teatro o di parteciparvi. Chiediamo una cosa molto più elementare: sapere se per usare uno spazio pubblico-culturale si paga, quanto si paga e se le regole sono davvero uguali per tutti così che, in tal caso, tutte le realtà politiche e associative di Pisa possano saperlo e valutare se usufruirne.”

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