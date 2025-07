Interrogazione: Taglio al bosco del Sanguigno

Tenuto conto delle segnalazioni di numerosi cittadini che hanno informato il nostro gruppo consiliare che giovedì 26 e venerdì 27 giugno è stato effettuato un intervento di taglio dell’area di verde spontaneo nel quartiere di Cisanello, detta “bosco del Sanguigno”.

Ricordato che tale area si trova laddove si vuole realizzare, in base ad una deroga al piano strutturale, una strada di collegamento tra il previsto nuovo Dipartimento di Biologia e via De Ruggiero.

Ricordato che in questa area era previsto un parco pubblico, parte di un più ampio corridoio ecologico che connette le Piagge con la campagna a Nord del Comune di Pisa: un’infrastruttura verde importantissima per il paesaggio, l’ambiente, la biodiversità, il clima, il benessere degli abitanti, caratterizzata anche dalla presenza di una specie di tritoni oggetto di studio da parte dell’Università.

Si chiede al Sindaco e alla Giunta

– se il Comune sia a conoscenza dell’intervento;

– se l’abbia autorizzato;

– per quale motivo sia stato fatto, se è concluso o si intende ulteriormente portarlo avanti;

– nel caso non sia al corrente di quanto avvenuto, se sia in grado di contattare i proprietari dell’area e gli altri enti pubblici eventualmente interessati alla sua gestione/tutela per assumere le informazioni qui sopra già richieste;

– se possa intervenire con proveedimenti atti almeno ad impedire che venga compromessa l’area umida oggetto di studio da parte dell’Università di Pisa

Francesco Auletta – Diritti in comune: Una città in comune – Rifondazione Comunista

