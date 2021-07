Di seguito l’interrogazione presentata al sindaco e alla giunta del comune di Pisa dal consigliere Francesco Auletta (Diritti in comune: Una città in comune – Rifondazione Comunista – Pisa Possibile)

Interrogazione: Tariffa per canone occupazione suolo pubblico isola ecologica via Redi

Tenuto conto che con risposta di Sepi del 7 giugno 2021 alla interrogazione presentata dal gruppo Diritti in comune si afferma che, per quanto riguarda l’isola ecologica di via Redi, in merito al canone per l’occupazione di suolo pubblico si è usata la tariffa di euro 14,50 al mq prevista per la Zona 4 (tariffa 11/20 “altre attività non commerciali”).

Tenuto conto che, sempre nella risposta alla suddetta interpellanza, si specifica che la maggiore necessità di contenitori è dovuta a varie attività commerciali presenti nell’edificio storico dei Frati Bigi.

se nel calcolo del canone per l’occupazione di suolo pubblico si sia tenuto conto di queste attività commerciali e, in caso contrario, perché non lo si è fatto;

se, alla luce della presenza di queste attività commerciali, si ritiene necessario rideterminare la tariffa e, nel caso, quale risulti essere il nuovo importo e quando sarà applicato.

Francesco Auletta – Diritti in comune: Una città in comune – Rifondazione Comunista – Pisa Possibile