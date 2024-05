Interrogazione: Utilizzo del Canale dei Navicelli a fini militari

Tenuto conto che la Port Authority è una società ad esclusivo capitale pubblico, in particolare attualmente il Comune di Pisa detiene una quota corrispondente al 100,000% del Capitale Sociale della Società Port Authority.

Tenuto conto che l’oggetto sociale della Port Authority è: “Manutenzione ordinaria e straordinaria del canale navigabile Pisa-Livorno, detto “I Navicelli”, dell’area portuale e delle sue pertinenze, l’espletamento dei servizi richiesti nell’area ivi compresa la gestione delle aree portuali medesime.

Tenuto conto di quanto emerso nella seduta del 30 aprile della Seconda commissione di controllo e garanzia in cui era audito il nuovo Presidente di Port Authority Luciano del Seppia, in particolare il fatto che il Governo USA ha commissionato alla Port Authority un progetto per i lavori per il consolidamento delle sponde del canale dei Navicelli.

Tenuto conto di quanto dichiarato nel 2022 dal colonnello Mathew Gomlak comandante della Guarnigione Usa al taglio del nastro del ponte ferroviario girevole sul canale dei Navicelli “Il progetto migliora l’infrastruttura logistica delle forze armate statunitensi per sostenere le operazioni degli Alleati degli Stati Uniti e della Nato in Europa e in Africa”.

Tenuto conto di quanto emerso nelle scorse settimane sulla stampa locale, secondo cui la base militare di Camp Darby sarebbe interessata da un aumento delle movimentazioni di armi e mezzi militari ( si veda ad esempio Tirreno del 25 Aprile 2024

Da Camp Darby all’Est Europa inviati oltre 400 mezzi militari: andranno a potenziare l’esercito Usa https://www.iltirreno.it/toscana/2024/04/26/news/da-camp-darby-all-est-europa-inviati-oltre-400-mezzi-militari-1.100511662)

Tenuto conto dell’ escalation bellica a cui assistiamo a livello globale con il coinvolgimento di armi e mezzi dell’Italia, degli Stati Uniti e della Nato sia sul fronte dell’Europa dell’est che nel mediterraneo sud-orientale.

Si chiede al Sindaco e alla Giunta

Se esiste un piano di sicurezza relativo alla possibilità del trasporto di armi e mezzi militari sul canale dei Navicelli e nel caso di averne copia;

Quali autorizzazioni o procedure dovrebbe seguire il comando della Base Militare di Camp Darby per utilizzare il canale dei Navicelli per il trasporto di armi e mezzi militari, e se queste coinvolgono il Comune di Pisa e la PortAuthority e nel caso in quali forme;

Se ha ricevuto richieste di autorizzazioni o almeno una comunicazione ufficiale da parte del comando della base militare di camp darby in merito alle suddette movimentazioni su gomma di materiale bellico da Livorno a Camp Darby, attraverso le strade di competenza del Comune di Pisa.

Francesco Auletta – Diritti in comune: Una città in comune – Unione Popolare

