La seguente interrogazione è stata presentata al sindaco e alla giunta del comune di Pisa dal consigliere Francesco Auletta (Diritti in comune: Una città in comune – Rifondazione Comunista – Pisa Possibile)

Interrogazione: Vendita chalet verde in via D’Andò

Tenuto conto di quanto comparso sulla stampa locale in merito alla vendita dello Chalet verde in via D’Andò.

Si chiede al sindaco e alla giunta

se le ulteriori proprietà comunali, su cui si stanno chiedendo chiarimenti agli uffici urbanistici, sono già inserite nel piano delle alienazioni approvato dal Consiglio comunale;

se la previsione di realizzare un nuovo edificio di 5 piani siano compatibile con le normative urbanistiche vigenti per quell’area.

Francesco Auletta – Diritti in comune: Una città in comune – Rifondazione Comunista – Pisa Possibile