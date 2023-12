Interrogazione: Verifica su imposte dovute dalla J Colors al Comune di Pisa per quanto riguarda l’Ex-Colorificio Toscano

Tenuto conto che la JColors ha nella città di Pisa in via Montelungo la proprietà dell’ExColorifcio Toscano

Tenuto conto che le superificie di questo stabilimento è di 13.735 metri quadrati

Tenuto conto che lo stabilimento è chiuso da tempo e si trova in un grave stato di abbandono, ad eccezione della positiva esperienza di autorecupero e riqualificazione da parte del Municipio dei Beni Comuni, immotivatamente sgomberata.

Tenuto conto che la JColors non ha alcun interesse a riprendere in quello spazio alcuna attività produttiva.

Si chiede al sindaco e alla giunta

se questa azienda è in regola con tutti i pagamenti relativi alle imposte comunali, relative agli ultimi 8 anni e in caso contrario per quali imposte non lo sia e per quali importi e quali azioni sono stati attivati per riscuotere queste cifre;

Francesco Auletta – Diritti in comune: Una città in comune – Unione Popolare

