Interrogazione: Verifica su imposte dovute dalla Takeda Manufacturing Italia al Comune di Pisa per quanto riguarda lo stabilimento di Pisa

Tenuto conto che la Takeda Manufacturing Italia ha nella città di Pisa in via Oliva ad Ospedaletto uno stabilimento specializzato nella produzione di farmaci plasmaderivati, in particolare per il trattamento dell’albumina umana

Tenuto conto che la multinazionale ha intenzione di delocalizzare parte delle proprie attività da Pisa in un altro paese con il licenziamento di 67 unità di personale

Si chiede al sindaco e alla giunta

se questa azienda è ad oggi in regola con tutti i pagamenti relativi alle imposte comunali, e in caso contrario per quali imposte , per quali annualità nel caso non lo sia e per quali importi e quali azioni sono stati attivati per riscuotere queste cifre.

Giulia Contini: capogruppo Diritti in Comune: Una città in comune – Rifondazione Comunista

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