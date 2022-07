Intitolazione piazza a Serantini: la maggioranza non risponde neanche alla richiesta di audizione della Biblioteca Serantini

Il 22 giugno il Presidente del Consiglio Comunale ha ricevuto la richiesta ufficiale da parte della Biblioteca Franco Serantini di poter discutere in Conferenza di Capi Gruppo un tema importante, l’intitolazione di Piazza San Silvestro a Franco Serantini, istanza che la BFS porta avanti da anni e che in occasione del cinquantenario dalla morte del giovane anarchico, avvenuta il 7 maggio 1972, è stata rilanciata da un folto gruppo di intellettuali e sottoscritta da centinaia di cittadini.

La lettera era stata resa pubblica il 20 aprile. I primi di maggio come gruppi di minoranza abbiamo depositato una mozione per discuterla, segnalando anche l’esistenza di una delibera della Giunta Comunale (la n. 81 del 2 maggio 2012), con cui venne deliberato all’unanimità di intitolare il giardino all’interno della piazza San Silvestro a Franco Serantini.

Sono passati due mesi; da allora abbiamo ripetutamente chiesto – senza esito – di discutere la mozione. La richiesta ufficiale da parte della BFS, che – lo ricordiamo – è anche Istituto di storia sociale, della Resistenza e dell’età contemporanea della provincia di Pisa, appartenente alla rete nazionale Ferruccio Parri, non ha mai avuto una risposta di alcuna sorta. In queste due settimane il presidente non ha mai calendarizzato né risposto a questa richiesta.

Questo atteggiamento omissivo e ostruzionistico non è accettabile. La città ha diritto a essere ascoltata, le istanze provenienti dal tessuto sociale e culturale, in particolare su temi di così grande rilievo per la storia della città e non solo, devono ricevere accoglienza da parte dei suoi rappresentanti istituzionali.

Per questo torniamo a chiedere con forza che alla conferenza dei Capi Gruppo del prossimo 8 luglio la BFS venga ricevuta in audizione sul tema richiesto.

Ciccio Auletta – Diritti in comune: Una città in comune – Rifondazione Comunista – Pisa Possibile

Matteo Trapani – Partito Democratico

Gabriele Amore – Movimento 5 stelle

Antonio Veronese – Patto Civico