Irregolarità nell’uso come parcheggi delle aree di via Cattaneo e via Garibaldi da parte di Pisamo

Pisa, 12 marzo 2026

Abbiamo appena discusso in consiglio comunale il nostro question time sulle due aree di via Cattaneo e di via Garibaldi utilizzate come parcheggi da Pisamo.

Diciamo utilizzate perché almeno per l’area di Via Cattaneo ancora non ci sono le procedure e gli atti comunali necessari per poterlo adibire a parcheggio. La cosa però non sembra interessare all’assessore Dringoli che si ostina a definirlo tale e si limita a riconoscere che ci sono irregolarità, rilevate dalla Polizia Municipale a seguito della nostra richiesta di controlli e verifiche nelle scorse settimane, ma che non spetta alla polizia municipale occuparsene.

Ecco, noi crediamo, invece, che quando è il soggetto pubblico a sbagliare gli interventi sanzionatori debbano essere ancora più forti e decisi. In questo caso Pisamo deve intervenire e la Polizia Municipale ha il dovere di prescrivere ogni intervento per rimediare alle problematiche esistenti.

Ne va della sicurezza di quei luoghi e della responsabilità pubblica nel caso in cui queste problematiche causassero danni.

Per questo fare tutti gli atti necessari perchè rimangano chiuse fino alla piena regolarizzazione a tutela della pubblica incolumità e il rispetto delle minime regole di una amministrazione pubblica.

Post e foto su Facebook >>>

Mi piace: Mi piace Caricamento...