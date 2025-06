Israele è uno stato canaglia: il Comune rompa ogni eventuale rapporto

Ormai è chiaro anche ai muri: Israele è uno “stato canaglia” che agisce impunito. E si permette di violare qualsiasi legge internazionale con il sostegno e la complicità dei paesi europei e degli Stati Uniti. Ma i trattati e le istituzioni internazionali esistono ancora, e dobbiamo utilizzarli. Sono un antidoto perché non vinca “la legge del più forte” e permettono – dovrebbero permettere! – agli Stati, anche in conflitto, di regolare i loro rapporti in modo da rispettare i diritti dei popoli.

La “Convenzione per la punizione e la prevenzione del genocidio” del 1948, nata proprio per non ripetere il dramma dell’Olocausto, è proprio una di queste leggi, e Israele – uno dei primi firmatari – la sta violando in modo palese con il genocidio del popolo palestinese. Ma nessuno lo sta fermando.

Nel gennaio 2024 la Corte di Giustizia Internazionale ha condannato Israele – ma anche gli altri Stati con cui Israele tiene relazioni – a prendere ogni misura per la prevenzione del genocidio, cosa che evidentemente Israele non sta facendo.

L’Italia deve rompere ogni rapporto istituzionale e commerciale con Israele, a partire dalle forniture militari. Ma se non lo fa il Governo, il cui Ministro degli Esteri tiene un comportamento a dir poco imbarazzante nella sua irrilevanza, ognuna delle altre istituzioni pubbliche deve fare la sua parte: anche i Comuni, che possono usare la leva del boicottaggio istituzionale e commerciale come mezzo di pressione. La campagna BDS (Boycott, Divestment and Sanctions) da anni chiede a tutti, singoli e istituzioni, di unirsi in un impegno collettivo per isolare Israele e denunciare l’occupazione e le operazioni militari illegali in Palestina (https://bdsitalia.org/). Il boicottaggio è un’arma potente perché tocca sul vivo gli interessi economici. Ma dobbiamo essere in tanti ad attuarlo.

Per questo motivo abbiamo presentato una interrogazione al Comune di Pisa per sapere innanzitutto se vi sono rapporti istituzionali e commerciali con Israele e con le aziende che a loro volta supportano l’esercito israeliano. E nel caso il prossimo passo sarà quello di chiedere l’interruzione immediata di questi rapporti.

