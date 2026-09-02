Alla cortese attenzione del Comune di Pisa

Ufficio Demanio Marittimo

e, per quanto di competenza,

Ufficio competente per spettacoli e trattenimenti pubblici

Ufficio Ambiente

OGGETTO: Istanza di accesso agli atti – svolgimento di “schiuma party” presso stabilimenti balneari del litorale

La sottoscritta Giulia Contini, in qualità di consigliera comunale capogruppo del gruppo consiliare “ Diritti in Comune: Una città in Comune – Rifondazione Comunista”,

con riferimento alla notizia pervenuta dello svolgimento di uno “schiuma party” organizzato presso uno stabilimento balneare del litorale pisano, chiede di poter prendere visione ed estrarre copia della documentazione amministrativa relativa a qualsiasi tipologia di evento comportante realizzato nel corso dei mesi compresi tra giugno e agosto (inclusi) dell’anno 2026 rientranti nella suddetta tipologia e, in particolare:

1. eventuali autorizzazioni, SCIA, comunicazioni o altre pratiche amministrative presentate per lo svolgimento dell’evento;

2. eventuali autorizzazioni, nulla osta o altri titoli relativi allo svolgimento di attività di spettacolo e/o trattenimento;

3. eventuali prescrizioni impartite dagli uffici comunali o da altri enti competenti in relazione allo svolgimento dell’evento;

4. eventuale documentazione relativa all’utilizzo dell’arenile e delle aree demaniali interessate dall’evento;

5. documentazione relativa al prodotto schiumogeno utilizzato, ove presente agli atti, con indicazione della denominazione commerciale e del produttore, nonché eventuale scheda tecnica e Scheda di Sicurezza (SDS);

6. eventuale documentazione attestante le caratteristiche di biodegradabilità e ambientali del prodotto, con particolare riferimento alla sua utilizzabilità sull’arenile e alla possibile dispersione nell’ambiente marino;

7. eventuali pareri, valutazioni o prescrizioni di carattere ambientale relativi all’utilizzo della schiuma sull’arenile o in prossimità dello specchio acqueo;

8. eventuali comunicazioni intercorse tra il concessionario dello stabilimento, il Comune di Pisa e altri enti pubblici in relazione all’organizzazione dell’evento e all’utilizzo del prodotto schiumogeno;

9. eventuale documentazione relativa alle verifiche effettuate dagli uffici competenti in merito alla conformità dell’evento alla disciplina vigente sulle attività balneari, sull’utilizzo del demanio marittimo e sulla tutela dell’arenile e dell’ambiente marino.

La presente richiesta è formulata al fine di conoscere quali autorizzazioni e prescrizioni siano state previste per lo svolgimento di simili eventi su area demaniale marittima rientrante nel litorale del Comune di Pisa e quali verifiche siano state effettuate in relazione all’utilizzo della schiuma e ai suoi possibili effetti sull’arenile e sull’ambiente marino.

In particolare, si chiede di verificare l’applicazione della disciplina comunale vigente in materia di attività balneari e di spettacolo e trattenimento, anche alla luce delle prescrizioni previste dall’Ordinanza n. 160 del 13 maggio 2010 – “Disciplina delle attività balneari di competenza comunale”, per quanto ancora vigente e applicabile.

Qualora parte della documentazione richiesta non sia detenuta dal Comune di Pisa, si chiede cortesemente di indicare l’eventuale amministrazione o ente competente.

Distinti saluti.

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