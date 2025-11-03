ISTANZA URGENTE per l’annullamento urgente della seduta della 1 ccp del Comune di Pisa del 29.10.25 con contestuale dichiarazione espressa di illegittimità della mozione d’ordine presentata nella seduta stessa dal Consigliere Vouk nonché di tutti gli atti consequenziali

Al Segretario Comunale

Al Dirigente della Direzione 02

e p.c. Alla Prefetta di Pisa

e p.c. Al Presidente del Consiglio

PREMESSO CHE:

1) Le Commissioni Consiliari Permanenti costituiscono articolazioni del Consiglio Comunale ed esercitano le loro funzioni concorrendo ai compiti di indirizzo e di controllo politico – amministrativo ad esso attribuiti, mediante la valutazione preliminare degli atti di programmazione e pianificazione operativa e finanziaria, e l’approfondimento dei risultati. (ART. 18, I comma Reg. Funzionamento del Consiglio Comunale)

2) Spetta alle commissioni consiliari permanenti esaminare preventivamente entro il termine di venti giorni dalla loro ricezione, le proposte di deliberazione da sottoporre al consiglio comunale, predisponendo una o più relazioni sul testo. ( art. 18, II comma)

3) che, dunque, dal combinato disposto dei commi precedenti si comprende come alle commissioni debbano essere applicati, in assenza di norme specifiche, le norme di

funzionamento relative al Consiglio Comunale;

4) Che nel regolamento Comunale all’art. 54 si disciplinano le “mozioni d’ordine” prevendo che “Ciascun consigliere può presentare una mozione d’ordine, richiamandosi alla legge, al regolamento, all’ordine dei lavori o formulando un rilievo sul dibattito o sulla votazione con un intervento di durata massima di due minuti”

5) che il T.A.R. Puglia – Sezione di Lecce – I Sez., con la sentenza n.1022/2004 ha avuto occasione di soffermarsi sullo strumento suddetto, e più in generale sui criteri che l’ordinamento preordina all’esercizio dello svolgimento democratico delle funzioni di ciascuna istituzione (tra queste, il consiglio comunale ed anche le commissioni). Afferma il Consesso che “l’ordinamento ritiene un valore essenziale del sistema democratico che alla minoranza sia assicurata effettività del diritto di iniziativa, e cioè del diritto di discussione in assemblea sull’argomento richiesto. Ove, così non fosse, grave ed evidente sarebbe la contraddizione fra tutela rafforzata del diritto di iniziativa e mancanza di limiti per la maggioranza di metterlo nel nulla con la proposizione di una qualunque questione pregiudiziale. Piuttosto, a ben vedere, pare che l’ordinamento abbia voluto fare giusto bilanciamento fra due principi: da un lato, il principio maggioritario, a sua volta rafforzato nel sistema elettorale degli Enti locali, quanto al momento del decidere; dall’altro, il principio del valore della funzione della minoranza, espressa nel diritto di convocazione dell’assemblea per decidere su un argomento. Ritiene, pertanto, il Collegio che il coordinamento fra diritto di iniziativa della minoranza e potere della maggioranza a porre questioni pregiudiziali, vada risolto nel senso che l’ordinamento dà prevalenza e garantisce comunque la effettività del primo, sia nel momento iniziale (convocazione del Consiglio), che nel suo ineliminabile aspetto funzionale (discussione). Ne consegue, che ogni qual volta l’ordinamento prevede e garantisce il diritto di iniziativa della minoranza mediante convocazione dell’assemblea, il potere della maggioranza di porre questioni pregiudiziali non può che essere inteso in senso congruente con il diritto di iniziativa. In tale situazione il Collegio ritiene che siano ammissibili solo quelle questioni pregiudiziali che impediscono la discussione dell’argomento posto all’ordine del giorno per ragioni interne e proprie della specifica procedura, con esclusione di questioni strumentalmente dirette a porre nel nulla la funzione del diritto di iniziativa”.

CONSIDERATO CHE

– la seduta del 29.10.2025 della prima commissione consiliare permanente del Comune di Pisa veniva convocata solo in data 27.10.2025 d’urgenza, senza alcuna specifica delle motivazioni relative all’urgenza stessa, per “ presentazione, discussione ed eventuale votazione della proposta di deliberazione di consiglio comunale n. 50 del 27/10/2025 ad oggetto: variante urbanistica suap ai sensi dell’art.8 del d.p.r. 160/2010 e dell’art.35 della l.r.t. 65/2014 – carron cav. angelo s.p.a. – realizzazione di un centro di diagnostica e di un parcheggio a raso a corredo della residenza sanitaria assistita di cui al permesso di costruire convenzionato n. 2 del 10.01.2024 – via frascani – esame delle osservazioni pervenute e approvazione”

– l’argomento riguardava la discussione su una proposta di delibera avente ad oggetto una variante urbanistica con variazione di una scheda di norma richiesta tramite una procedura semplificata da parte del colosso edile Carron per costruire nell’area verde compresa tra via Pungilupo, via Frascani e via Paradisa anche un centro diagnostico privato accanto alle 2 RSA, da 160 posti che la stessa azienda realizzerà con la convenzione approvata dal Comune nel 2023;

– che sulla variante sono state presentate osservazioni da parte di un nutrito gruppo di cittadini e che, su queste, sono state proposte dagli uffici specifiche controdeduzioni

– la necessità di garantire alle forze politiche il loro dovere civico di svolgere con disciplina e onore le funzioni loro affidate (54 Cost) e, dunque, seriamente, prevedeva la necessità di un tempo ampio di discussione;

– che, non vi era alcuna urgenza nel procedere in quella stessa seduta al voto sulla variante, sia perché assolutamente diverso dalla prassi con cui la Commissione stessa opera in materia di varianti che perché la votazione stessa fin dalla definizione dell’argomento è stata indicata come EVENTUALE.

– che i consiglieri e l’uditrice di minoranza presenti hanno rappresentato la necessità di proseguire nelle richieste di chiarimenti e domanda manifestando la mancanza dei propri diritti adeguati di espressione in tempi ristretti;

– che lo stesso presidente, mettendo a tacitare la minoranza, espressamente diceva “ a maggioranza si decide tutto e quindi si deciderà se proseguire con la discussione o andare al voto”;

– che repentinamente nel corso della discussione il Consigliere di maggioranza Vouk presentava una mozione d’ordine dal contenuto identico a quanto detto dal presidente e cioè chiedeva di interrompere la discussione e andare al voto;

– che le minoranze tutte rappresentavano immediatamente l’illegittimità dell’operatività dell’agire invitando a un immediato ripensamento sulla decisione presa senza alcun positivo riscontro e che, dunque, veniva interrotta la discussione e si procedeva al voto;

– che in data 31.10.2025 si svolgeva apposita seduta della Commissione dei Capi-gruppo avente ad oggetto il parere dell’Ufficio di Presidenza, del Segretario Generale e del Dirigente della Direzione 02;

– che in detta sede veniva espresso, come emerge dal verbale della seduta stessa un parere sia dal Segretario che dal Dirigente.

– Che il Segretario specificava che, per parlare di illegittimità è necessario che venga “ violata una norma di legge, o una norma di regolamento o un principio di diritto” precisando che vi è illegittimità quando un consigliere non si sia potuto esprimere compiutamente e consigliando parimenti per prudenza dell’agire amministrativo, in caso di dubbi su tali aspetti relativi al caso concreto, di “ripetere la fase in cui il vizio si sarebbe manifestato”

– che parimenti il Dirigente della direzione 02 chiariva, pur non essendo entrato nell’analisi del fatto specifico che ci sarebbe stata illegittimità nel caso in cui “il dibattito non fosse stato svolto adeguatamente”

– che al momento della presentazione della suddetta mozione d’ordine erano state fatte alcune domande dai commissari su talune delle controdeduzioni presentate e illustrate, ma non ancora su tutte (anche perché si tratta di 25 pagine di osservazioni e relative controdeduzioni) che infatti hanno richiesto oltre un’ora di illustrazione;

– che già nel corso della seduta stessa date le difficoltà di poter proseguire adeguatamente con domande e i chiarimenti veniva richiesto espressamente quale fosse l’urgenza di concludere e di andare al voto non veniva data alcuna ragione effettiva dell’urgenza adducendo motivazioni del tutto inconsistenti del tipo, e si cita testualmente l’assessore “è

inutile stare a perdere tempo”

– che il Presidente della commissione ha tenuto un atteggiamento tutt’altro che imparziale espressamente affermando “ a maggioranza di decide tutto e quindi si deciderà se proseguire con la discussione o andare al voto”

– che questo stesso è il contenuto della mozione presentata nel bel mezzo del dibattito da un consigliere di maggioranza

– che l’interruzione del dibattito non vede alcuna normazione nel nostro ordinamento fatta eccezione, come chiarito dal Segretario nella predetta capigruppo, del regolamento del Senato che tuttavia prevede che vi debbano essere da un lato ragioni di urgenza legate al peculiare strumento del decreto legge – che come noto perde efficacia in tempi predeterminati dalla Costituzione- (art. 78 reg. senato) e, dall’altro, che detti tempi debbano essere chiaramente predeterminati chiarendo quanti ne spetta a ciascun gruppo, ma sempre in relazione alle peculiarità di urgenza legate allo strumento del Decreto legge.

– che questa previsione del regolamento del Senato ha comunque per sua stessa natura un’applicazione eccezionale e limitata a casi di gravissima urgenza da bilanciare con il contro interesse pubblico in gioco;

RITENUTO CHE

– Il principio di diritto per cui i consiglieri hanno diritto in consiglio, così come in commissione, a portare avanti il dibattito democratico e che questo non possa essere interrotto da mozioni d’ordine della maggioranza solo per impedire la prosecuzione del dibattito stesso, posto che, come evidente, ciò comporta uno svuotamento della funzione democratica delle istituzioni tutte dello Stato;

– oltretutto nel caso di specie non ricorreva alcuna urgenza

– il Tar Puglia ha enunciato molto chiaramente la prevalenza del diritto alla discussione nel corpo della predetta decisione 1022/2004

– che il Presidente della commissione ha tenuto un atteggiamento tutt’altro che imparziale

– che, parimenti, il Presidente del consiglio, non seguendo i suggerimenti di cautela amministrativa né correttamente rapportando i principi giuridici enunciati da Segretario e Dirigente al caso di specie ha avvallato la decisione palesemente illegittima del Presidente di procedere alla votazione con interruzione della discussione;

– che la votazione consiliare della delibera contente la suddetta variazione è stata calendarizzata per il 6 novembre 2025;

Tanto premesso, considerato e ritenuto si

CHIEDE

1) l’annullamento urgente, prima della data del 6 novembre, della seduta del 29.10.2025 e degli

esiti della stessa e la contestuale dichiarazione di illegittimità della mozione d’ordine suddetta e di tutti gli atti consequenziali;

2) la convocazione di una nuova seduta con riapertura del dibattito successiva all’ illustrazione da parte degli uffici.

Francesco Auletta – Diritti in comune: Una città in comune – Rifondazione Comunista

